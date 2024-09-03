تمديد فترة الاسترخاء بعد الإجازة للمقيمين في الإمارات
يعتقد الكثير من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة أنهم يحتاجون إلى أنشطة تشبه الإجازة أو الإقامة في المنزل بعد العودة من العطلة، وخاصة بعد عطلة صيفية طويلة.
ومن المثير للاهتمام أن الأبحاث المنشورة في مجلة السلوك التنظيمي تدعم هذه الفكرة، مشيرة إلى أن جدولة الأنشطة الترفيهية بعد الإجازة يمكن أن يساعد في إطالة فترة التعافي، وخاصة عندما تعزز هذه الأنشطة الاسترخاء.
وتشير الدراسات أيضاً إلى أن جدولة بعض الإجازات القصيرة أو الأنشطة المريحة بعد فترة وجيزة من العودة يمكن أن يساعد في إطالة الفوائد النفسية والإنتاجية للعطلة.
وتواصلت صحيفة خليج تايمز مع بعض المقيمين الذين أشاروا الى أنه على الرغم من استعادة نشاطهم ، الى أنهم يواجهون صعوبة من أجل استعادة حماسهم عند العودة إلى العمل بعد فترة الراحة .
"أفتقد العائلة الكبيرة"
قالت "ناتاليا ميراند"ا، وهي وافدة أمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة عادت مؤخراً بعد إجازة طويلة من ولاية كيرالا في الهند: "دائماً ما أشعر بالكآبة بعد الإجازة، ولكن هناك شقان لهذه الحالة، فهناك إجازة استرخاء تقضيها وإجازة عائلية تقضيها. وعندما تعود من إجازة استرخاء، يتعين عليك استعادة حياتك الطبيعية، فتعود إلى طهي وجبات الإفطار والغداء والعشاء. وعندما تقيم في الفندق، فإنك تقضي وقتاً في الطلب أو الخروج".
"من ناحية أخرى، عندما تزور عائلتك، وتعود إلى منزل مهجور، تبدأ بتجربة الاكتئاب بعد العطلة، تشعر بالوحدة بدون العائلة الكبيرة حولك، ثم تشعر بالتعب الشديد لأن المرء يقوم بالعديد من الأشياء ويجول في المنزل لأداء مهام مختلفة."
لذلك، بعد عودتها، تحاول ناتاليا قضاء المزيد من الوقت في التواصل مع الأصدقاء والعائلة على وسائل التواصل الاجتماعي "فقط لتخفيف الألم". وأضافت: "أضع أيضاً خططاً إضافية لملء الجدول الزمني، مثل عشاء إضافي أو تناول فنجان من القهوة مع الأصدقاء أو الخروج. أتذكر كيف كنت جالسةً في هذا الوقت من الأسبوع الماضي مع فلان وفلان".
"أخشى التحقق من بريد المكتب"
وذكرت أيضاً أنها تشعر أحياناً بالقلق بشأن العثور على مشكلات عاجلة أو ردود فعل سلبية على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل والتي ربما ظهرت أثناء غيابها.
"أخشى أيضاً التحقق من بريد مكتبي. لذا، أقوم بذلك قبل يومين أو ثلاثة أيام من الموعد المفترض لعودتي. ورغم أن الأشخاص في مكان عملي ليسوا عدوانيين على الإطلاق، إلا أنه قد تكون هناك مخاوف متعلقة بالعمل."
العودة إلى أقرب عطلة نهاية الأسبوع
تحكي لنا "شريا تشاكرابورتي"، التي تعمل محامية، كيف أن "متلازمة ما بعد الإجازة" مثل التعب والأرق تبدأ في التأثير عليها بعد أيام قليلة من نهاية إجازتها.
"أشعر أنني أتوقف عن الاستمتاع ببضعة أيام قبل أن تنتهي الإجازة فعلياً. يبدأ الروتين في الظهور في ذهني. أشعر بالقلق بشأن العودة إلى المنزل، مما يعني العودة إلى المسؤوليات اليومية في المنزل والمكتب. تبدأ ضغوط الحياة اليومية، وخاصة الحياة المهنية، في العودة، حتى قبل أن تنتهي الإجازة رسمياً. لذلك، أحاول دائماً مشاهدة فيلم في رحلة العودة لإبقاء ذهني مشغولاً."
وتضيف: "أبدأ أيضاً في التخطيط لكيفية أخذ إجازة في المرة المقبلة، للاستمتاع بإجازة قصيرة على الأقل. وهذا يساعد بالتأكيد في تقليل مستويات التوتر واستعادة هذا الزخم. بالإضافة إلى ذلك، أحب العودة إلى المكتب يوم الخميس أو الجمعة، وهو أقرب إلى عطلة نهاية الأسبوع بدلاً من يوم الاثنين".
العودة إلى الروتين تدريجياً
أكد خبراء في مجال الرعاية الصحية أن الناس غالباً ما يشعرون بالحاجة إلى إجازة للتعافي من الإجازة. وقالت الدكتورة ندى عمر، استشارية الطب النفسي في مستشفى برجيل بأبوظبي: "هذه الظاهرة تسمى "إجهاد الإجازة".
وأضافت أن "هذا الشعور ينشأ لأن الإجازات، على الرغم من كونها ممتعة، قد تكون مرهقة أيضاً، حيث تتضمن إجراءات السفر والالتزامات الاجتماعية والاستراحة من الروتين. والعودة المفاجئة إلى المسؤوليات اليومية يمكن أن تؤدي إلى تضخيم مشاعر الإرهاق ".
أوضح الخبراء أنه لتخفيف هذا الشعور، يجب على الأفراد العودة تدريجياً إلى روتينهم اليومي، مثل أخذ يوم راحة بعد العودة، والتخطيط لأنشطة بسيطة، أو ممارسة التأمل واليقظة الذهنية لإعادة التواصل مع بيئتهم.
وأضافت الدكتورة "ندى عمر" أن "فترة التكيف يمكن أن تكون مفيدة، حيث تسمح بالوقت الكافي لمعالجة التجارب والاندماج مرة أخرى في الحياة اليومية".
ويؤكد مدربو الصحة أيضاً أنه عند التخطيط لقضاء إجازة، من المهم مراعاة كيف يمكن للرحلة أن تدعم التعافي العاطفي والعقلي الحقيقي.
وقال "جيريش هيمناني"، وهو مدرب حياة مقيم في دبي: "قد يعني هذا التخطيط لمزيد من فترة التوقف، واختيار وجهات تتوافق مع اهتماماتك، أو المشاركة في رحلات تركز على التطوير الشخصي والصحي".
وأضافت "يجب النظر إلى العطلات باعتبارها امتداداً لحياتنا اليومية من حيث الرعاية الصحية العاطفية والعقلية، وليس باعتبارها هروباً منها. وقد يكون هذا التحول في المنظور هو المفتاح لتحويل السفر إلى تجربة علاجية حقيقية".