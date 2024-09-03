تمديد فترة الاسترخاء بعد الإجازة للمقيمين في الإمارات

قالت "ناتاليا ميراند"ا، وهي وافدة أمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة عادت مؤخراً بعد إجازة طويلة من ولاية كيرالا في الهند: "دائماً ما أشعر بالكآبة بعد الإجازة، ولكن هناك شقان لهذه الحالة، فهناك إجازة استرخاء تقضيها وإجازة عائلية تقضيها. وعندما تعود من إجازة استرخاء، يتعين عليك استعادة حياتك الطبيعية، فتعود إلى طهي وجبات الإفطار والغداء والعشاء. وعندما تقيم في الفندق، فإنك تقضي وقتاً في الطلب أو الخروج".