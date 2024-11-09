تمديد ساعات المواقف بالشارقة يدفع السكان للاشتراك الشهري
بعد أن أعلنت بلدية الشارقة عن تمديد مواعيد ركن المركبات في المنطقة الزرقاء اعتباراً من الأول من نوفمبر، اختار السكان الاشتراك في خدمة ركن المركبات شهرياً - سواء لدى البلدية أو لدى المشغلين من القطاع الخاص. وتتطلب قواعد ركن المركبات الجديدة الآن من السائقين دفع رسوم ركن المركبات من الساعة 8 صباحًا حتى منتصف الليل، بدلاً من الساعات السابقة من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً.
وقال عمرو عبد العزيز، أحد سكان شارع جمال عبد الناصر في الشارقة، إنه اشترك مؤخراً في باقة المواقف الشهرية لبلدية الشارقة بسبب ساعات العمل الإضافية، وأضاف: «لدينا سيارتان في المنزل وموقف واحد مخصص في المبنى، لذلك كنا نضطر دائماً إلى دفع رسوم ركن سيارتنا الثانية في المناطق الزرقاء للبلدية».
وفي السابق، كان عبد العزيز يركن سيارته بعد عودته من العمل في دبي في الثامنة مساءً، ويدفع 5 دراهم مقابل ساعتين من الركن يومياً، وهو ما يعني نحو 150 درهماً شهرياً، بما في ذلك الخروجات في عطلات نهاية الأسبوع. وقال عبد العزيز: "مع زيادة ساعات الركن ارتفعت التكلفة الإجمالية إلى أكثر من 200 درهم، لذا قررت الاشتراك في خدمة الركن الشهرية للبلدية، والتي تكلف 190 درهماً شاملة الرسوم". وأضاف: "الأمر الأفضل أنني لم أعد مضطراً للقلق أو التوتر بشأن ما إذا كانت رسوم الركن مدفوعة أم لا".
تطبق رسوم مواقف السيارات المدفوعة لمدة 16 ساعة على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، في المناطق المحددة بعلامات أرصفة زرقاء وبيضاء، مصحوبة بعلامات توضح رسوم مواقف السيارات وتعليمات الاستخدام.
وعلى نحو مماثل، يتكيف السكان الذين يعيشون بالقرب من مناطق المنطقة الزرقاء مع ساعات وقوف السيارات المدفوعة الأطول.
ووجدت ليلى محمد، وهي مهاجرة لبنانية تعمل في الخبز وتقيم في منطقة النهدة بالشارقة، نفسها مضطرة إلى إجراء تغييرات أيضًا. تقول ليلى: "تقع مواقف السيارات خارج المخبز الذي أعمل فيه ضمن المنطقة الزرقاء، وكنت أسير مسافة 1.5 كيلومتر فقط لتجنب رسوم وقوف السيارات الإضافية. أما الآن فأنا أقود السيارة لأن الأمر مرهق للغاية".
كانت قد اشتركت سابقًا في مواقف خاصة للسيارات بالقرب من منزلها، لكن ساعات العمل الطويلة جعلتها تختار اشتراكًا في مواقف السيارات البلدية التي تغطي كلًا من منطقتي منزلها وعملها. "أصبح اشتراك مواقف السيارات البلدية الآن أكثر ملاءمة لي".
بالنسبة لحنان كاتب، مديرة المبيعات التي تعمل في شركة FMGC ومقيمة في شارع الوحدة، فإن التوسعة جلبت فائدة غير متوقعة: توفر مواقف سيارات أسهل.
"كنت أعود إلى المنزل في حدود الساعة 8:30 مساءً، وكانت منطقة وقوف السيارات ممتلئة دائمًا، وهو ما ثبط عزيمتي عن الاشتراك في مواقف السيارات البلدية. ولكن الآن، ومع ساعات العمل الممتدة، أصبح العثور على موقف للسيارات أسهل، وقررت الاشتراك"، كما يقول كاتب.