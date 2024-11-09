تمديد ساعات المواقف بالشارقة يدفع السكان للاشتراك الشهري

وفي السابق، كان عبد العزيز يركن سيارته بعد عودته من العمل في دبي في الثامنة مساءً، ويدفع 5 دراهم مقابل ساعتين من الركن يومياً، وهو ما يعني نحو 150 درهماً شهرياً، بما في ذلك الخروجات في عطلات نهاية الأسبوع. وقال عبد العزيز: "مع زيادة ساعات الركن ارتفعت التكلفة الإجمالية إلى أكثر من 200 درهم، لذا قررت الاشتراك في خدمة الركن الشهرية للبلدية، والتي تكلف 190 درهماً شاملة الرسوم". وأضاف: "الأمر الأفضل أنني لم أعد مضطراً للقلق أو التوتر بشأن ما إذا كانت رسوم الركن مدفوعة أم لا".