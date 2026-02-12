تمديد ساعات المواقف المدفوعة في بعض مناطق خورفكان

أعلنت بلدية مدينة خورفكان عن تمديد ساعات المواقف المدفوعة، حيث شمل القرار الجديد المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع.
هذه المناطق، التي يتم تحديدها عادةً من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء، ستقوم الآن بتحصيل رسوم المواقف من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل ابتداءً من 16 فبراير المقبل، بدلاً من الموعد السابق الذي كان ينتهي عند الساعة 10 مساءً.
وتُعرف هذه المناطق بتطبيق رسوم المواقف في جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية.
وكانت مدينة الشارقة قد أعلنت في أكتوبر 2024 عن التغيير ذاته للمناطق التي تخضع للرسوم طوال أيام الأسبوع، حيث تم تمديد التوقيت من الساعة 10 مساءً إلى منتصف الليل، وتم تنفيذ هذا التغيير اعتباراً من نوفمبر من ذلك العام.
تطبق رسوم المواقف المذكورة أدناه في جميع مناطق المواقف المدفوعة في الشارقة، ويمكن دفع ثمن التذاكر عبر خدمة المواقف بالرسائل النصية القصيرة (SMS) في الإمارة:
ساعة واحدة - 2 درهم
ساعتان - 5 دراهم
3 ساعات - 8 دراهم
5 ساعات - 12 درهم
وبدلاً من دفع الرسوم اليومية، يمكن للمستخدمين الدائمين اختيار اشتراكات المواقف مسبقة الدفع، والتي توفر للأفراد والشركات ميزة استخدام مواقف السيارات المدفوعة وفقاً للخطط المختارة. ويمكن للمشتركين الاختيار بين اشتراك شخصي لجميع مناطق الشارقة أو لمنطقتين محددتين، بينما يمكن للشركات اختيار خطة مواقف تشمل المدينة بأكملها، وتختلف الرسوم بناءً على نوع الاشتراك المختار.
المواقف التجارية لجميع المناطق في مدينة الشارقة:
يمنح الاشتراك التجاري لجميع مناطق مدينة الشارقة المشترك الحق في الاصطفاف في جميع المواقف العامة في المدينة:
10 أيام - 170 درهم
20 يومًا - 290 درهم
30 يومًا - Dh390
3 أشهر - Dh1,050
6 أشهر - Dh1,750
12 شهرًا - Dh2,850
مواقف تجارية لمنطقتين:
3 أشهر - Dh600
6 أشهر - Dh1,100
12 شهرًا - Dh2,100