الشارقة تمدد إعفاء المواقف العامة من الرسوم حتى إشعار آخر

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تمديد إعفاء المواقف العامة من الرسوم حتى إشعار آخر، وذلك نظراً لظروف الطقس غير المستقرة التي تشهدها الدولة.
وأضافت بالبلدية أن الإعفاء ينطبق على جميع مناطق المواقف العامة في جميع أنحاء الإمارة — بما في ذلك المناطق التي تكون مدفوعة عادةً، والتي تُشير إليها اللوحات الزرقاء. ومع ذلك، تُستثنى ساحات المواقف الذكية من هذا الإعفاء.
تتوقع دولة الإمارات أسبوعاً من الطقس غير المستقر؛ حيث توقع المركز الوطني للأرصاد تحرك الأمطار عبر مناطق مختلفة من البلاد من الأحد إلى الجمعة. وستنتقل الأمطار عبر المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية والساحلية والداخلية، مع تفاوت كميات الأمطار يومياً.
وقد واصل المسؤولون في الإمارات التأكيد على أن السلامة العامة تظل هي الأولوية، وستتبع ذلك تحديثات أخرى مع تطور الحالة الجوية. في هذه الأثناء، نُصح السائقون بتوخي الحذر، خاصة عند انخفاض الرؤية وتراكم المياه على الطرق.