تلاحم إنساني وجهود استثنائية لشرطة عجمان والمجتمع في مواجهة الأمطار

وسط الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً، شاركت شرطة عجمان مقطع فيديو مؤثراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أفراد الشرطة وهم يوصلون ما يبدو أنه خبز وماء ومستلزمات أساسية أخرى إلى امرأة عند باب منزلها، بعدما تعذر عليها الخروج بسبب الأحوال الجوية.
ويظهر المقطع الضباط وهم يسلمون المواد بعناية، بينما استقبلتهم السيدة بارتياح وتقدير واضحين، معربة عن شكرها الحار ودعواتها الصادقة لهم بالقوة والحماية تقديراً لجهودهم في دعم المجتمع.
سلط هذا اللقاء القصير الضوء على جانب من جوانب الرحمة خلال الظروف الجوية الصعبة، حيث عكس امتنان السيدة الطمأنينة التي زرعتها هذه المبادرات في نفوس السكان المتضررين.
وفي مشهد لافت آخر، أظهر فيديو ضابطاً من شرطة عجمان يقف بشموخ مرتديًا معطف المطر تحت انهمار المياه، وهو ينظم حركة المرور في الشوارع المغمورة، موجهاً السكان بأمان عبر الطرق المائية بسلطة هادئة وحرص تام على سلامتهم.
لم تقتصر الجهود على عجمان فقط، ففي حادثة أخرى، وجدت عائلة مصرية مقيمة في الإمارات، كانت في طريقها من دبي إلى الشارقة، نفسها عالقة في الازدحام المروري لأكثر من ثلاث ساعات بينما كانوا يسارعون بنقل ابنهم لتلقي العلاج الكيماوي. وبفضل الاستجابة السريعة من فرق الشرطة والإسعاف، تم مرافقتهم وتأمين الطريق لهم، مما حول الموقف العصيب إلى راحة بعد وصولهم للمستشفى دون تأخير إضافي.
تكاتف مجتمعي ومبادرات تطوعية
لعب أفراد المجتمع، بمن فيهم العديد من الوافدين، دوراً نشطاً في ضمان السلامة خلال العاصفة. وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من الشباب وهم يواجهون الرياح القوية والأمطار لنقل حاويات قمامة كبيرة تطايرت إلى وسط طريق حيوي، مانعين بذلك وقوع حوادث محتملة.
في دبي، ساعد متطوعون من شرطة دبي السكان أيضًا خلال هطول الأمطار الغزيرة، حيث ساعدوا في إعادة 279 لوحة أرقام مركبات مفقودة ودعموا استعادة 30 سيارة تقطعت بها السبل في المناطق الغارقة بالمياه.
تقييم الوضع وجهود التعافي
شهدت دولة الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي في الفترة من 22 إلى 27 مارس، حيث أعلنت السلطات انتهاء المنخفض في 28 مارس بعد ساعات من هطول الأمطار المتواصلة التي استمرت أحياناً لمدة 9 ساعات، مما أدى إلى تجمعات للمياه في مناطق متفرقة.
تأثيرات المنخفض في عجمان:
تسببت الرياح القوية والأمطار الشديدة في أضرار شملت اقتلاع الأشجار وسقوطها على المركبات المتوقفة.
تأثرت بعض الشركات الصغيرة مثل محلات الخياطة، الحلاقة، الكافتيريات، والمصابغ نتيجة تسرب المياه إلى المحلات.
أفاد السكان بسرعة عمليات التنظيف، حيث تم سحب المياه من الأحياء المنخفضة في وقت قياسي.
دعم السلطات المستمر
سارعت بلدية عجمان بنشر مركبات الاستجابة السريعة في جميع أنحاء الإمارة للتعامل مع حالات الطوارئ. وأكد المسؤولون في 29 مارس أن جهود التعافي لا تزال جارية، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لإزالة الحطام، الحفاظ على النظافة، واستعادة المظهر الحضاري للمدينة.