"تلاحمنا قوتنا".. رئيس الدولة يجدد العهد بالازدهار ويؤكد منعة الإمارات في وجه العواصف

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أحر التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، ناقلاً تمنياته للقادة والمواطنين والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

وفي رسالته، هنأ حكام الإمارات وشعب دولة الإمارات والعالم الإسلامي الأوسع، معرباً عن ثقته في قدرة المنطقة على تجاوز التحديات الراهنة.

“أتقدم بأحر التهاني لإخواني حكام الإمارات، ولأهلنا في دولة الإمارات، وللمسلمين حول العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك،” قال.

كما أعرب سموه عن ثقته في قدرة المنطقة على تجاوز العقبات المستمرة، مسلطاً الضوء على قوة الإمارات ومرونتها ووحدة شعبها.

وأضاف: “نحن على ثقة بأن منطقتنا ستتجاوز تحدياتها الراهنة، وأن دولة الإمارات، بقوتها ومرونتها وولاء ووحدة شعبها، ستواصل التقدم نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار.'