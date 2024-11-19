تكنولوجيا متطورة في جامعة عجمان تدعم ذوي الإعاقة البصرية

"قال عادل، وهو طالب في السنة الأولى في علم الاجتماع: "الجامعة هي المكان الذي أتعلم فيه، وأطور نفسي في كل جانب، وأستمتع بالألعاب في وقت فراغي"، وأضاف: "يساعدني زملائي في الفصل على فهم المواد، وإذا شعرت بالتوتر بعد الدروس، أسترخي في القسم الجديد".