تكنولوجيا ذكية في الحافلات لضمان سلامة طلاب المدارس

وتابع قائلاً: "يجب على سائقينا أيضاً أن يكونوا أكثر تفاعلاً مع القيادة الدفاعية لأن الجميع يريدون تجاوز الحافلة. لذا، تسمح لنا هذه الأنظمة بأخذ هذه البيانات وتحليلها وفي بعض الأحيان العمل مع السلطات. وغالباً ما تثبت أن سائقي الحافلات لم يكونوا مخطئين وكانوا يقودون بشكل دفاعي فقط."