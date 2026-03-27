تكنولوجيا التضليل: عندما يصبح الذكاء الاصطناعي سلاحاً للمعلومات الزائفة

وفي هذا السياق، يرسم ماهر يموت، الباحث الأمني الرئيسي لدى كاسبرسكي، خارطة طريق واضحة لكشف كواليس "التزييف العميق"، مؤكداً أن التشكيك في صحة المحتوى يبدأ من مراقبة القوانين الفيزيائية التي غالباً ما تعجز خوارزميات التزييف عن تطويعها. ففي كثير من الأحيان لا تلتزم هذه التقنيات بقواعد الضوء والظل؛ إذ قد يظهر وجه الشخص مضاءً بنور ساطع يوحي بوجوده داخل أستوديو احترافي، بينما تشير الخلفية إلى وجوده في بيئة خارجية، مما يخلق تناقضاً بصرياً يكشف زيف المشهد. وتنسحب هذه العيوب لتشمل ملامح الوجه التي قد تبدو "عائمة"، خاصة عند خط الشعر الذي يظهر غالباً بشكل ضبابي أو مشوب بوميض اصطناعي ناتج عن محاولة البرنامج دمج وجه مستنسخ على لقطة أصلية.