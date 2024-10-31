تكلفة ملء خزان السيارات مع رفع سعر البنزين في نوفمبر

أعلنت الإمارات اليوم الخميس (31 أكتوبر) أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2024. وتحدد أسعار الوقود المعتمدة من قبل وزارة الطاقة شهرياً، وفقاً لمتوسط سعر النفط العالمي، ارتفاعاً أو انخفاضاً، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.