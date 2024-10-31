تكلفة ملء خزان السيارات مع رفع سعر البنزين في نوفمبر
أعلنت الإمارات اليوم الخميس (31 أكتوبر) أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2024. وتحدد أسعار الوقود المعتمدة من قبل وزارة الطاقة شهرياً، وفقاً لمتوسط سعر النفط العالمي، ارتفاعاً أو انخفاضاً، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.
رفعت لجنة مراقبة أسعار الوقود أسعار البنزين بواقع 0.09 درهم للتر الواحد مقارنة بأسعار شهر أكتوبر، وتطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، وهي كالتالي:
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اعتماداً على نوع السيارة التي تقودها، فإن ملء خزان الوقود بالكامل في نوفمبر سيكلفك ما بين 4.08 و6.66 درهماً إماراتياً أكثر من الشهر الماضي.
فيما يلي تفصيل للمبلغ الذي سيكلفه تزويد سيارتك بالوقود بالكامل:
السيارات الصغيرة
متوسط سعة خزان الوقود: 51 لتراً
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سيدان
متوسط سعة خزان الوقود: 62 لتراً
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سيارة رياضية متعددة الاستخدامات
متوسط سعة خزان الوقود: 74 لتراً
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