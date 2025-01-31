تكريم 4 ضباط دورية بشرطة دبي لسرعة استجابتهم للحوادث
كرمت شرطة دبي 4 ضباط دوريات اليوم الجمعة "لالتزامهم الثابت بالواجب، والاستجابة السريعة للحوادث، ودورهم في الحفاظ على سمعة الإمارة كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم".
وشمل التكريم ضباط الدوريات المتميزين في الربع الرابع من العام الماضي وهم: الوكيل حافظ خلف الله حجازي من مركز شرطة بر دبي، والرقيب أول محمد موسى البلوشي من مركز شرطة الراشدية، ومحمد راشد السريحي، والعريف هاني عبد الباسط محمد من مركز شرطة القصيص.
ووصفهم الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بأنهم "القلب النابض" لجهاز الأمن في دبي، وأضاف: "رجال الدوريات هم العيون الساهرة التي تراقب مدينتنا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، واستجابتهم السريعة للحوادث من جميع الأنواع تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وضمان سعادة وسلامة مجتمعنا".
وأكد المري أن التكريم يعد شهادة على جهود الضباط في حفظ الأمن والقبض على المخالفين وتعزيز الشعور بالأمان بين السكان، وقال: "إنهم يساهمون بلا كلل في أمن ورفاهية مجتمعنا".