تكريم 4 ضباط دورية بشرطة دبي لسرعة استجابتهم للحوادث

وشمل التكريم ضباط الدوريات المتميزين في الربع الرابع من العام الماضي وهم: الوكيل حافظ خلف الله حجازي من مركز شرطة بر دبي، والرقيب أول محمد موسى البلوشي من مركز شرطة الراشدية، ومحمد راشد السريحي، والعريف هاني عبد الباسط محمد من مركز شرطة القصيص.