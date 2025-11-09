تكريم مواطن ساهم بإنقاذ أرواح خلال حادث مروري

تم تكريم مواطن تصرف بسرعة خلال حادث مروري وحمى الآخرين على الطريق من قبل شرطة أبوظبي.

قدم المقدم سعيد علي الحسني، نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية لشؤون الدوريات الأمنية في العين، بالتنسيق مع فرع التوعية والتثقيف المروري، شهادة شكر وتقدير لراشد حمد الكتبي.

أشاد المقدم بموقف الكتبي النبيل وتعاونه الفعال مع الجهات الأمنية في إنقاذ الأرواح والممتلكات. كما أثنى على وعي المواطن الأمني العالي وروح الشجاعة والمسؤولية.

غالبًا ما تكرم شرطة أبوظبي مثل هذه النماذج الإيجابية في المجتمع، التي تساهم في أمن وسلامة الإمارة. يسعون لتعزيز ثقافة التعاون والشراكة بين الشرطة والمجتمع لتحقيق السلامة المرورية للجميع.

