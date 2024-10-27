تكريم مقيم هندي أعاد 100ألف درهم مفقودة لشرطة دبي

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كرمت شرطة دبي سائق أجرة مصريًا لإعادته أشياء ثمينة بقيمة مليون درهم عثر عليها في سيارته. وقال المغترب المصري في حديثه لصحيفة خليج تايمز : "لم أفكر مرتين. كنت أعلم أنني يجب أن أعيدها".

وفي مثال آخر على الصدق الملحوظ الذي أظهره أحد سكان دبي، أعاد عامل توصيل 15 ألف درهم نقداً إلى أحد العملاء الذي دفع مبلغاً إضافياً عن طريق الخطأ.

بعد دفع مبلغ 17 ألف درهم عن طريق الخطأ مقابل توصيلة تكلفت 1700 درهم فقط، تلقى المغترب البولندي كاجيتان هوبنر - الذي انتقل مؤخرًا إلى دبي - مكالمة من السائق، الذي نبهه إلى الخطأ وأراد إعادة المبلغ الزائد. وقال المقيم الجديد في حديثه لصحيفة خليج تايمز : "لم أصدق أنني استردت أموالي. ومنذ ذلك الحين، بقيت على اتصال دائم به؛ نحن مثل الإخوة".