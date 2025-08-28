تكريم مسيرة المرأة الإماراتية في شرطة أبوظبي بمناسبة يومها الوطني

مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية، نشرت شرطة أبوظبي منشورًا خاصًا تقديرًا للنساء اللاتي خدمن في سلك الشرطة على مر السنين.
"منذ تأسيسها، سعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دعم المرأة الإماراتية للانضمام إلى سلك الشرطة في مختلف التخصصات، انطلاقاً من مبدأ تمكين المرأة وتنمية المجتمع"، بحسب منشورها.
وتُظهر الصور المنشورة نساءً يتدربن في سلك الشرطة، ويتفاعلن مع القادة، ويشاركن في مراسم رسمية. يتجلى في كل إطار شعور الفخر والواجب والصمود، مما يُذكرنا بإسهامات المرأة في سلك الشرطة.
وأظهرت الصور ضابطات الشرطة أثناء العروض العسكرية، وهن يحملن البنادق، ويتلقين التدريبات.