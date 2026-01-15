تكريم في الجو واحتفاء على الأرض.. رحلة النوابغ إلى دبي

نال الفائزون بجوائز "نوابغ العرب"، الذين من المقرر تكريمهم على منصة كبرى من قبل حاكم دبي شخصياً تقديراً لعبقريتهم، تكريماً خاصاً في أعالي السماء أيضاً، وذلك قبل هبوطهم في المدينة التي لا تنام.

إن الفوز بجائزة مرموقة مثل "نوابغ العرب" ليس بالأمر الهين، ويمكن الافتراض بأمان أن السفر لتسلم هذه الجائزة سيكون رحلة لا تُنسى. وقد حرصت "طيران الإمارات"، بأسلوبها الفريد، على أن يظل الفائزون يذكرون تلك الرحلة دائماً.

فأثناء سفرهم من بلدانهم عبر العالم العربي، فوجئ الفائزون الستة بإعلانات من طاقم الضيافة خلال الرحلة، حيث نادوا على أسمائهم وأبلغوا جميع الركاب بوجودهم على متن الطائرة.

"سيداتي وسادتي، يشرفنا أن يكون معنا على متن الرحلة اليوم الفائز بجائزة نوابغ العرب لعام 2025".

وعلى متن الدرجة الأولى، قُدمت للفائزين حلويات خاصة تهنئهم بالفوز بالجائزة التي تُعد النسخة العربية من "جائزة نوبل". وفور هبوطهم، استقبلهم مسؤولو الأمن في المبنى رقم 3 بمطار دبي وساعدوهم في الوصول إلى وجهاتهم، بينما قام ضباط الهجرة بختم جوازات سفرهم بختم خاص يحمل شعار "نوابغ العرب".

وسيكرم الحفل، المقرر إقامته في "متحف المستقبل" اليوم، الفائزين الستة بجائزة نوابغ العرب لعام 2025، وهم: البروفيسور ماجد شرقي عن فئة العلوم الطبيعية، والبروفيسور عباس الجمل عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور نبيل سيدة عن فئة الطب، والبروفيسور بادي هاني عن فئة الاقتصاد، والدكتورة سعاد العامري عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور شربل داغر عن فئة الأدب والفنون.

