محمد بن راشد

الإمارات

تكريم المهندس سهل الحياري لجمعه بين الحداثة والتراث في تصاميمه

محمد بن راشد: "أبدع في العديد من المشاريع المعمارية المميزة، وشارك في تدريس العمارة وعرض أبحاثه وأعماله في أبرز الجامعات العالمية."