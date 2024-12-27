تكريم المهندس سهل الحياري لجمعه بين الحداثة والتراث في تصاميمه
حصد مهندس معماري، يتميّز بابتكار تصاميم تجمع بين الحداثة والتراث، وتُراعي الطبيعة والهوية، جائزة نوابغ العرب لهذا العام في فئة الهندسة المعمارية.
وقد نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تغريدة على منصة "إكس" يهنئ فيها المهندس المعماري "سهل الحياري" من الأردن، على فوزه بالجائزة.
وقال سموه: "أبدع في العديد من المشاريع المعمارية المميزة، وشارك في تدريس العمارة وعرض أبحاثه وأعماله في أبرز الجامعات العالمية."
وقد حصل الحياري على هذه الجائزة المرموقة لمساهماته الرائدة في مجال العمارة العربية الحديثة.
كما تُبرز مشاريعه حرصه على مراعاة البيئة المحلية وتحقيق الاستدامة من خلال توظيف المواد والتقنيات المحلية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع تعزيز الهوية الثقافية. وتُجسّد تصميماته المُبتكرة ارتباطاً وثيقاً بالطبيعة وببيئة المنطقة.
وإلى جانب إبداعاته المعمارية، أثرى الحياري مجال الأبحاث المتعلقة بالعمارة المعاصرة، وخاض تجربة التدريس في جامعات مرموقة مثل الجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة هارفارد، وجامعة كولومبيا.
تُكرّم جائزة "نوابغ العرب" وتسلط الضوء على أبرز الشخصيات في العالم العربي التي قدمت إسهامات ملهمة ورائدة في مختلف المجالات.