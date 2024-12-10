تكريم المبدعين في حفل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024

وتركز جائزة "محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024" على مجالات رئيسية عدة هي: القيادة وتحقيق الرؤية، والقيمة المتميزة والخدمات المهمة، والمشاريع الكبرى والتحولية، والأداء العام والتنافسية. وتهدف هذه الفئات إلى تعزيز التميز في الخدمات الحكومية ومواءمتها مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل مزدهر، كما هو موضح في "رؤية الإمارات 2031".