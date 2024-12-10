تكريم المبدعين في حفل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024
في حفل "جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024" الذي أقيم يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، تم تكريم الوزراء والمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية تقديراً لمساهماتهم البارزة.
يحتفى الحدث بالأفراد المتميزين في مجالاتهم.
وخلال مراسم الحفل، كرّم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سلامة خلفان المزروعي، مديرة مدرسة قطر الندى، بجائزة أفضل مديرة مدرسة وحصلت على وسام رئيس مجلس الوزراء. كما حصل عبد اللطيف عبدالله السيابي على جائزة أفضل معلم عن عمله المؤثر في مدرسة الصقور الثانوية للبنين في أبوظبي.
كما تم تكريم سعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى إندونيسيا، وسعادة آمنة محمود محمد فكري، سفيرة الدولة لدى فنلندا، تقديراً لجهودهما الاستثنائية في خدمة الوطن وترسيخ علاقاته الدولية.
ومثّل قطاع الرعاية الصحية الدكتور صقر عبدالله المعلا، استشاري في مستشفى القاسمي، الذي حصل على جائزة أفضل طبيب تقديراً لخدمته المتميزة في المجال الطبي، ما يعكس المعايير العالية للرعاية الصحية في الدولة.
وتركز جائزة "محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024" على مجالات رئيسية عدة هي: القيادة وتحقيق الرؤية، والقيمة المتميزة والخدمات المهمة، والمشاريع الكبرى والتحولية، والأداء العام والتنافسية. وتهدف هذه الفئات إلى تعزيز التميز في الخدمات الحكومية ومواءمتها مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل مزدهر، كما هو موضح في "رؤية الإمارات 2031".
وتضمنت الجوائز هذا العام عملية تقييم شاملة أجراها أكثر من 130 خبير إماراتي ودولي، لتقييم 225 مرشحاً من 27 جهة متنافسة. وتعكس التحديثات على معايير التقييم جاهزية دولة الإمارات للتكيف مع التغيرات العالمية والحفاظ على ريادتها في مجال الحوكمة.
تُكرم أوسمة رئيس مجلس الوزراء أولئك الذين يعملون كقدوة في المجتمع، ويجسدون صفات مثل العمل الجماعي والولاء والمواطنة الإيجابية. وتظل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، التي أُطلقت في عام 2009، واحدة من أكثر الجوائز المرموقة للتميز المؤسسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.