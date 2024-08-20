تكريم العمال في عيد"راكشا باندان" بأبوظبي

وشرح "بوجيا براهمافيهاري سوامي"، رئيس معبد "بابس هندو ماندير"، الأهمية الثقافية للمهرجان.

"في هذا اليوم الميمون، ندعو الله أن يهدي ويحمي كل عامل وكل زائر وكل قائد لهذا الوطن الجميل وكل من يعتبر الإمارات وطناً له."

وأعرب العديد من العمال الذين يعيشون بعيداً عن عائلاتهم وأحبائهم عن فرحتهم بفرصة التواجد في المعبد في يوم المهرجان.