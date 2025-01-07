تكريم الشيخة هند بإطلاق اسمها على كلية التمريض

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الإمارات، يوم أمس الاثنين، عن تغيير اسم كلية التمريض والقبالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.