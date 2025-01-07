تكريم الشيخة هند بإطلاق اسمها على كلية التمريض
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الإمارات، يوم أمس الاثنين، عن تغيير اسم كلية التمريض والقبالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.
وقال سموه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الكلية ستحمل اسم والدته سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.
وقال سموه: "نتطلع لأن تكون "كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقِبَالة" منارةً للتميز والابتكار، وتخريج كوادر وطنية مؤهلة وعالية الكفاءة تدعم هدفنا في تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية."
وفي وقت سابق، كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، خلال الاحتفال بيوم الجلوس وتولي مقاليد الحكم.
وقد اجتمعت شرطة دبي النسائية للتعبير عن "امتنانهن الكبير" للشيخة هند من خلال عرض عسكري.
كما أطلقت سمو الشيخة هند مؤخراً برنامجاً عائلياً جديداً يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وتحسين نوعية الحياة وتشجيع التوازن بين العمل والحياة من خلال تقديم الدعم المالي والاجتماعي والتعليمي.