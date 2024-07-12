تكريم الدكتور جورج ماثيو بإطلاق إسمه على شارع بأبوظبي

وعندما انتقل الدكتور ماثيو إلى البلاد، لم تكن هناك طرق أو مرافق طبية مناسبة.

وقال: "كانت البنية التحتية لا تزال تحت التطوير آنذاك. واستلهاماً من المغفور له الوالد الشيخ زايد، كرست نفسي لمساعدة الناس. وأنا ممتن للغاية لتقدير جهودي".

لكن الإمارات لم تكن خياره الأول، بل كان يخطط للانتقال إلى الولايات المتحدة. إلا أنه تأثر بوصف أحد الأصدقاء الذي كان ضمن بعثة عن جمال مدينة العين. وقد نجح بطلبه للحصول على منصب أول طبيب حكومي في العين، مما أدى إلى افتتاح أول عيادة برعاية الشيخ زايد.

وبدأ الدكتور ماثيو عمله كطبيب عام، وتولى العديد من المناصب العليا، بما في ذلك توليه منصب المدير الطبي لمنطقة العين في عام 1972 ومستشار هيئة الصحة في عام 2001.