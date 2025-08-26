تكاليف الدراسة تثقل كاهل الوافدين: القروض والبطاقات الائتمانية حل ضروري

مع بدء العام الدراسي الجديد في الإمارات العربية المتحدة، يعتمد العديد من الآباء الوافدين على القروض الشخصية والسحب من بطاقات الائتمان لتغطية التكاليف المتزايدة للمدارس والجامعات، بالإضافة إلى نفقات النقل وغيرها من مصروفات العودة إلى المدرسة.

تتطلب العديد من المدارس في الإمارات دفع الرسوم الدراسية ورسوم النقل بشكل ربع سنوي. وعندما يتم الجمع بينها وبين تكاليف الكتب والزي المدرسي والقرطاسية والاحتياجات الأخرى، يصبح العبء المالي كبيراً، مما يدفع بعض العائلات إلى طلب المساعدة من البنوك والمؤسسات المالية.

س. كانوال، مقيمة في دبي، حصلت على قرض شخصي بقيمة 60,000 درهم لتمويل تعليم ابنها بعد أن اضطر للتغيب عن الدراسة لمدة عام كامل بسبب صعوبات مالية.

وأوضحت: "تغيب ابني عن عام دراسي كامل بسبب التحديات التي واجهتها في عملي ومالياتي. والآن بعد أن أصبحت في وضع مالي أفضل، قررت الحصول على قرض بقيمة 60,000 درهم لدفع رسوم العام الدراسي كاملاً مقدماً. هذا يضمن عدم تأخره عن الدراسة لعام آخر".

تخطط س. كانوال لسداد القرض على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وبالمثل، لجأ نور أحمد، وهو وافد هندي يبلغ من العمر 45 عاماً ومقيم في دبي، إلى قرض بقيمة 28,000 درهم لتغطية تكاليف تعليم أطفاله.

وقال: "استخدمت القرض لتغطية الرسوم الدراسية لأطفالي الأربعة للربع الأول من العام الدراسي، بالإضافة إلى بعض المستحقات المتأخرة من العام الماضي. ثلاثة من أطفالي في المرحلة الثانوية والجامعية. ومع إضافة تكاليف النقل والنفقات الأخرى ذات الصلة، تتزايد التكلفة بسرعة".

وأضاف أحمد أنه فضل الاقتراض من البنك بدلاً من طلب المساعدة المالية من الأصدقاء أو الأقارب.

ومما يزيد من الضغط المالي، قيام العديد من المدارس في الإمارات بزيادة الرسوم الدراسية بنحو 2.5% للعام الدراسي 2025-2026، مما يزيد من الضغط على ميزانيات الأسر المنهكة بالفعل.

أنوم خان، مقيمة أخرى في دبي، لجأت إلى بطاقتها الائتمانية لتغطية نفقات دراسة ابنها البالغ من العمر ست سنوات.

وقالت خان، التي تعمل في قطاع التأمين: "سحبت 11,500 درهم من بطاقتي الائتمانية لدفع الرسوم الدراسية والنقل. كان علينا أيضاً تجديد عقد الإيجار في نفس الوقت، مما تركنا بتدفق نقدي محدود. ستساعدني الأقساط الشهرية على سداد المبلغ على مدى الأشهر القادمة".

مع استمرار ارتفاع التكاليف المتعلقة بالمدارس، تجد العديد من العائلات في جميع أنحاء الإمارات أن القروض البنكية وبطاقات الائتمان أصبحت حلاً ضرورياً -وغالباً ما يكون الملاذ الأخير- لإبقاء أطفالهم في المدرسة.

ارتفاع نفقات التعليم

وجد أحدث استطلاع أجرته شركة زيورخ إنترناشيونال (Zurich International) بالتعاون مع يوغوف (YouGov) أن 63% من الآباء في الإمارات يتوقعون أن تصل نفقات التعليم إلى ما بين 250,000 و 600,000 درهم بحلول الوقت الذي يلتحق فيه أطفالهم بالجامعة. لا يشمل هذا الرقم التكاليف الإضافية مثل الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والسكن والأنشطة اللامنهجية، والتي تساهم جميعها بشكل كبير في العبء المالي الإجمالي.

وبتسليط الضوء على أهمية الحماية المالية للآباء من أجل التعليم، قال ديفيد دينتون-كاردو، رئيس قسم المقترحات في شركة زيورخ إنترناشيونال لايف الشرق الأوسط: "إن تكلفة التعليم العالي في الإمارات ترتفع بشكل أسرع مما تتوقعه العديد من العائلات".

وأضاف ديفيد: "بدون إعداد مبكر، قد تجد العائلات صعوبة في تغطية الرسوم الدراسية أو الحفاظ على المسار التعليمي الذي تريده، خاصة في بيئة تهيمن عليها المؤسسات الخاصة وتكاليف المعيشة المتزايدة. قد لا تكون المدخرات التقليدية وحدها كافية، حيث إنها غالباً ما تفشل في مواكبة التضخم وتسارع تكلفة التعليم".

وشدد على أن بناء الحماية المالية ضمن التخطيط للتعليم أمر أساسي.

وقال: "توفر الحلول ذات الغرض المزدوج، مثل خطط التوفير للتعليم المدمجة مع التأمين على الحياة، كلاً من النمو والأمان. إنها تضمن أنه حتى في حالة وقوع أحداث غير متوقعة، يبقى تعليم الأطفال على المسار الصحيح. وفقاً لاستطلاعنا، 87% من الآباء يقدرون الخطط التي تقدم هذه الفائدة المزدوجة، مما يعكس وعياً متزايداً بأهمية حماية كل من مستقبل الأسرة والمستقبل التعليمي".

وأشار ديفيد إلى أن البدء في وقت مبكر واستخدام خطط منظمة واستراتيجية يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. "تخصيص جزء ثابت من الدخل لمدخرات التعليم، جنباً إلى جنب مع نمو الاستثمار والتغطية الوقائية، يسمح للعائلات بالتعامل مع التكاليف المتزايدة بثقة. في بيئة اليوم، لم يعد النهج الاستباقي والشامل للتخطيط للتعليم خياراً؛ بل هو ضرورة".