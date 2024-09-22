تقييم أداء الموظفين واتخاذ قرار الفصل..دليل شامل

ويؤكد هذا النهج على أهمية تقييم ما إذا كان الموظف في البيئة المناسبة مع الأدوات والدعم اللازمين للنجاح. وإذا استمرت مشكلات الأداء، فمن المهم استكشاف ما إذا كانت هناك عوامل خارجية مثل الصحة أو القضايا الشخصية التي تؤثر على عمله. إن المشاركة في حوارات مفتوحة حول مثل هذه الأمور يمكن أن تكشف غالبًا عن مشاكل قابلة للحل، مما يحافظ على كرامة واحترام جميع المعنيين.