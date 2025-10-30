تقنية التعرف على الوجه تُسرّع عبور المسافرين في مطار زايد الدولي بأبوظبي

وأضافت أنه في المرحلة المقبلة، تهدف الشركة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط في العمليات، بل أيضًا لتخصيص تجربة المسافرين. وقالت: «نريد الاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا التي تعزز رحلة العميل سواء في منافذ البيع بالتجزئة أو صالات الانتظار أو العروض الشخصية». وأوضحت: «سنعتمد على تطبيقنا بشكل متزايد للتواصل مع المسافرين لإعلامهم بمواقع مواقف السيارات، وإجراءات التسجيل، وأوقات الانتظار، والمدة إلى البوابة حتى يتمكنوا من الاسترخاء والاستمتاع بالتجربة».