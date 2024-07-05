تقنيات تبريد متقدمة لأبقارمزرعة الشارقة تضمن إنتاجية متميزة

تخيل منزلاً بارداً يمكن التحكم في درجة حرارته عند درجة حرارة مثالية تبلغ 26 درجة مئوية بينما ترتفع درجة الحرارة في الخارج إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية، هذا ما تتمتع به أكثر من ألف بقرة في مزرعة مليحة للألبان في الشارقة يومياً، حتى خلال ذروة الصيف.
ولا تضمن تقنية التبريد المتقدمة رفاهية الأبقار فحسب، بل تضمن أيضاً الإنتاجية الأمثل للحليب.
وتم استيراد جميع الأبقار من الدنمارك، ويمكن للمزرعة بأكملها أن تستوعب ما يصل إلى 2500 بقرة على مساحة 3,770,000 متر مربع. ويوجد حالياً أربع حظائر تتسع لـ 1200 بقرة. ومن المتوقع وصول 1300 بقرة إضافية في سبتمبر من هذا العام.
وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "خليج تايمز "، أكّد ممثلون عن مؤسسة الشارقة للزراعة والثروة الحيوانية - التي أعيدت تسميتها الآن إلى "اكتفاء" - على أنّ أولويتهم هي ضمان راحة الأبقار والعناية بها جيداً في حرارة الصيف في الإمارات العربية المتحدة.
فالحظائر مجهزة بأنظمة أوتوماتيكية تعمل على رش الماء والرذاذ، وتم تصميم نظام تبريد الهواء الأوتوماتيكي لخلق بيئة معتدلة للأبقار داخل حظائر المزرعة، وتكفي كل وحدة تبريد لنحو 15 بقرة، ممّا يساعد على خفض درجة الحرارة داخل الحظيرة إلى 26 درجة مئوية خلال فصل الصيف.
كما تعمل المستشعرات وفقاً لدرجة الحرارة، بينما تعمل المراوح الجافة على طرد الذباب وتساعد على تدوير الهواء داخل الحظائر، وهناك أيضاً ستائر رياح تفتح وتغلق تلقائياً.
وفي أبريل من هذا العام، افتتح صاحب السموالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرحلة الأولى من المزرعة. وأعطت "اكتفاء" الأولوية لاستقرار القطيع قبل الصيف، لتمكينها من التكيف تدريجياً مع بيئة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المقرر أن يتم توزيع منتجات الألبان بحلول يوليو من العام المقبل، وتهدف المزرعة إلى استكمال مصنع معالجة الألبان الخاص بها بحلول أوائل عام 2025، بدءاً بقدرة يومية تبلغ 75 ألف لتر من الحليب الخام، وزيادة إلى 61 مليون لتر سنوياً بحلول عام 2028.
ومعظم الأبقار من الإناث، مما يضمن الحفاظ على مجموعة جينات A2A2 النقية، كما يساهم هذا في القطيع الرئيسي للمزرعة الذي يبلغ عدده 5000 بقرة.
ويتميز الحليب العضوي، الذي يحمل بروتين A2A2 (نفس البروتين الأساسي الموجود في حليب الإنسان)، بجودة عالية، وخالي من الهرمونات والمضادات الحيوية، وغني بالمواد المغذية المفيدة لصحة الإنسان. ويحتوي على نسبة دهون تزيد عن 3.5 % تقريباً، ونسبة بروتين 3.5 %، ويعتبر من أجود أنواع الحليب التي تصل إلى المستهلكين.
وسيصل الحليب إلى المستهلك بشكله الطبيعي دون أي تدخل أو نقصان في مكوناته. كما يتميز بسهولة الهضم ويقلل من الاضطرابات المعوية.
وتتم تغذية الأبقار في مزرعة مليحة للألبان بالأعلاف العضوية، التي يتم الحصول عليها من خلال مزيج من نخالة القمح الموجودة في الموقع والتبن العضوي من مزرعة قمح مليحة. كما تم تخصيص مساحة بالمزرعة لزراعة الأعلاف العضوية بهدف تقليل النفقات والاعتماد على الاقتصاد الدائري.