تقنيات تبريد متقدمة لأبقارمزرعة الشارقة تضمن إنتاجية متميزة

تخيل منزلاً بارداً يمكن التحكم في درجة حرارته عند درجة حرارة مثالية تبلغ 26 درجة مئوية بينما ترتفع درجة الحرارة في الخارج إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية، هذا ما تتمتع به أكثر من ألف بقرة في مزرعة مليحة للألبان في الشارقة يومياً، حتى خلال ذروة الصيف.

ولا تضمن تقنية التبريد المتقدمة رفاهية الأبقار فحسب، بل تضمن أيضاً الإنتاجية الأمثل للحليب.

وتم استيراد جميع الأبقار من الدنمارك، ويمكن للمزرعة بأكملها أن تستوعب ما يصل إلى 2500 بقرة على مساحة 3,770,000 متر مربع. ويوجد حالياً أربع حظائر تتسع لـ 1200 بقرة. ومن المتوقع وصول 1300 بقرة إضافية في سبتمبر من هذا العام.