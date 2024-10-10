تقنيات الواقع الافتراضي تعززحياة ذوي الهمم بالإمارات

وفقاً لبافل، هناك فوائد متعددة لاستخدام نظارات الواقع الافتراضي للطلاب. قال: "يساعد الواقع الافتراضي الأطفال على تدريب انتباههم وتركيزهم ، مما يعني أن انتباههم ينصب بالكامل على المهام المعطاة." وأضاف: "يعتبرون الواقع الافتراضي أيضاً لعبة وأحياناً مكافأة، مما يجعل ذلك أكثر متعة بالنسبة لهم. في الوقت نفسه، يُعتبر ذلك نوعاً من العلاج، مما يعني أنهم يبنون معرفتهم ويطورون مهاراتهم، ومن خلال دمج هذين العنصرين، الانخراط والتعلم، نرى نتائج أفضل بكثير من حيث الانتباه، ومن حيث اللغة، ومن حيث تدريب مهارات الحياة."