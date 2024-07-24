تقليل وقت الشاشة يحسن سلوك الأطفال خلال 14 يوماً
التقليل من الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات يمكن أن يحسن بشكل كبير صحتهم العقلية، حيث تظهر الفوائد الملحوظة في غضون 14 يوماً فقط، وفقاً لأطباء الإمارات العربية المتحدة.
وقد أكد الأطباء في الإمارات على هذا الأمر بعد دراسة جديدة أجرتها جامعة جنوب الدنمارك والتي كشفت عن وجود رابط كبير بين تقليل وقت الشاشة وتعزيز الصحة العقلية لدى الأطفال.
وفي غضون أسبوعين فقط من تقليل وقت الشاشة إلى متوسط ثلاث ساعات أسبوعياً، لاحظ الخبراء تحسناً فورياً تقريباً في سلوك الأطفال.
وعادةً ما يقضي الأطفال حوالي سبع إلى ثماني ساعات يومياً في الترفيه، مثل لعب الألعاب أو مشاهدة الأفلام. وأظهرت الدراسة الحديثة أنّ تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات إلى ثلاث ساعات يجعلهم أكثر استقراراً عاطفياً، مع حدوث تغييرات ملحوظة في غضون أسبوعين فقط.
وقال الدكتور "إغناتيوس إدوين دسوزا"، استشاري طب الأطفال ورئيس قسم طب الأطفال وحديثي الولادة لدى مستشفى ثومبي الجامعي: "إن تقليل وقت الشاشة يقلل من التوتر ويحسن النوم ويعدل المزاج والسلوك، كما أنه يزيد من التفاعلات العائلية".
وأضاف: "في حين أنه من المهم تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات، إلا أنّ الآباء بحاجة إلى إجراء هذه التعديلات تدريجياً". كما شدد الطبيب على أهمية أن يكون الآباء متسقين وصبورين مع أطفالهم لأن الأطفال قد يقاومون هذه التعديلات في البداية.
الاستعمال المفرط للأجهزة الإلكترونية
ولاحظ الخبراء مشكلات سلوكية لدى الأطفال الذين يقضون أوقاتاً طويلة أمام الشاشات، مثل العدوان المتزايد وصعوبة التركيز، إلى جانب المشاكل الجسدية مثل إجهاد العين والصداع وآلام الرقبة الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة.
وقال الدكتور دسوزا: "إن قضاء الأطفال وقتا ًطويلاً أمام أجهزتهم الرقمية يمكن أن يجعلهم يشعرون بمزيد من القلق والاكتئاب. كما قد يواجه الأطفال الذين يستخدمون أجهزتهم باستمرار صعوبة في النوم. يمكن أن يؤثر الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات على إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يساعدنا على النوم".
وأشار الإختصاصيون أيضاً إلى أنّ الإفراط في الوقت الذي نقضيه أمام الشاشة، خاصة بالنسبة للأطفال، يمكن أن يؤدي إلى الاعتماد المفرط على التحفيز الرقمي للحصول على الدوبامين. وبالتالي، يمكن أن يتسبب هذا في تناقص القدرة على الاستمتاع بالأنشطة اليومية غير الرقمية.
وقالت المعالجة النفسية الحركية "ليليان قنطار" من عيادة أمان للعافية في دبي، مسلطة الضوء على الآثار السلبية الأخرى للشاشات على نمو الطفل: "يقلل وقت الشاشة من الوقت المخصص للأنشطة المهمة بما في ذلك التواصل الاجتماعي واللعب البدني والاستكشاف. يمكن أن يسبب هذا النقص في التوازن مجموعة متنوعة من التحديات للأطفال، بما في ذلك المهارات الحركية المتخلفة وضعف المهارات الاجتماعية وانخفاض القدرة الإدراكية وضعف التحكم العاطفي ونقص الانتباه وتدني احترام الذات والمشاكل الصحية مثل السمنة".
تعزيز العادات الصحية
وأكد الأطباء أنه من خلال مراقبة وقت الشاشة، يصبح الأطفال أكثر اجتماعية وتفكيراً ومساعدة للآخرين، كما أنهم ينسجمون بشكل أفضل ويتواصلون بشكل أقوى مع أقرانهم.
وقال الدكتور "شاجو جورج"، الطبيب النفسي المتخصص في المستشفى الدولي الحديث بدبي: "من المؤكد أن تقليل وقت الشاشة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي فوري، عندما يقلل الآباء من الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام الشاشات، سيلاحظون على الفور أنّ أطفالهم ينامون بشكل أفضل. كما أنه يساعد على تحسين علاقة الأطفال مع أصدقائهم وأفراد أسرهم حيث يقضون وقتاً ممتعاً معهم."
وشدد الخبراء أيضاً على ضرورة وضع الآباء لحدود واضحة، وتعزيز عادات الشاشة الصحية بين أطفالهم، والتأكيد على أن الشاشات لا تحل محل التفاعلات والأنشطة الواقعية المهمة.
وقال "جيريش هيمناني"، معالج الطاقة ومدرب الحياة المقيم في دبي: "إن التخلص من السموم الرقمية لدى الأطفال يمكن أن يساعد في تحسين أنماط نومهم، مما يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية وزيادة التركيز. وسوف يساعد أيضاً في تعزيز قدراتهم الإبداعية بالإضافة إلى مهارات التفاعل الاجتماعي. ومن خلال هذه التغييرات الإيجابية، يمكننا تربية أطفال أكثر صحة وسعادة وبجاهزية أفضل لاستكشاف العالم من حولهم".