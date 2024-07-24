تقليل وقت الشاشة يحسن سلوك الأطفال خلال 14 يوماً

التقليل من الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات يمكن أن يحسن بشكل كبير صحتهم العقلية، حيث تظهر الفوائد الملحوظة في غضون 14 يوماً فقط، وفقاً لأطباء الإمارات العربية المتحدة.

وقد أكد الأطباء في الإمارات على هذا الأمر بعد دراسة جديدة أجرتها جامعة جنوب الدنمارك والتي كشفت عن وجود رابط كبير بين تقليل وقت الشاشة وتعزيز الصحة العقلية لدى الأطفال.

وفي غضون أسبوعين فقط من تقليل وقت الشاشة إلى متوسط ثلاث ساعات أسبوعياً، لاحظ الخبراء تحسناً فورياً تقريباً في سلوك الأطفال.

وعادةً ما يقضي الأطفال حوالي سبع إلى ثماني ساعات يومياً في الترفيه، مثل لعب الألعاب أو مشاهدة الأفلام. وأظهرت الدراسة الحديثة أنّ تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات إلى ثلاث ساعات يجعلهم أكثر استقراراً عاطفياً، مع حدوث تغييرات ملحوظة في غضون أسبوعين فقط.

وقال الدكتور "إغناتيوس إدوين دسوزا"، استشاري طب الأطفال ورئيس قسم طب الأطفال وحديثي الولادة لدى مستشفى ثومبي الجامعي: "إن تقليل وقت الشاشة يقلل من التوتر ويحسن النوم ويعدل المزاج والسلوك، كما أنه يزيد من التفاعلات العائلية".

وأضاف: "في حين أنه من المهم تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات، إلا أنّ الآباء بحاجة إلى إجراء هذه التعديلات تدريجياً". كما شدد الطبيب على أهمية أن يكون الآباء متسقين وصبورين مع أطفالهم لأن الأطفال قد يقاومون هذه التعديلات في البداية.