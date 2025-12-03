تقلص الفجوة بين إيجارات التجديد والجديدة في دبي

الفجوة بين إيجارات التجديد والعقود الجديدة في سوق العقارات النشط في دبي تتقلص مع اشتداد المنافسة بين الملاك وسط تدفق الوحدات السكنية الجديدة. وهذا يجلب أخبارًا جيدة للمستأجرين الذين شهدوا زيادات مستمرة في الإيجارات على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفقًا لشركة الاستشارات العقارية كوليرز، فإن سوق الإيجارات في دبي “يُظهر تقسيمًا أكبر، سواء بين المجتمعات أو داخل المباني والفئات المحددة للوحدات.”

قال محللو كوليرز في تقرير الربع الثالث من عام 2025: “يظهر تباين واضح بين المجتمعات المستقرة والمحدودة المعروض والمناطق التي تشهد موجة من عمليات التسليم الجديدة. في المشاريع التي تم تسليمها مؤخرًا، تؤدي الأسعار التنافسية بين الملاك إلى الضغط على الإيجارات، مما يؤدي إلى تضييق الفارق التقليدي بين العقود الجديدة والتجديدات.”

وفقًا لشركة Betterhomes، أظهر متوسط سعر الإيجار السنوي نموًا متواضعًا بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، لكنه سجل انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 15 في المئة على أساس ربعي، مما يشير إلى استقرار السوق بعد الارتفاعات السابقة.

بسبب العدد الكبير من إطلاق المشاريع خلال السنوات الخمس الماضية، يشهد سوق العقارات في الإمارة زيادة في المعروض من الوحدات السكنية الجديدة، وخاصة الشقق.

في الربع الثالث من عام 2025، تم تسليم حوالي 8,100 شقة و1,650 فيلا، بحسب كوليرز.

وفقًا لبيانات Property Monitor، ظل خط إنتاج المشاريع الجديدة في دبي قويًا بشكل استثنائي، حيث شهد 65 إطلاقًا قدم أكثر من 14,000 وحدة سكنية بقيمة تقديرية تبلغ 33.5 مليار درهم في أكتوبر.

وقال إن 532 مشروعًا تم إطلاقها في الأشهر العشرة الأولى، مما أضاف ما يقرب من 131,504 وحدة إلى السوق، وهي مستويات تتجاوز بكثير ما كان يُعتبر تقليديًا نشاطًا لعام كامل.

أطلق ما مجموعه 228 مطورًا مشاريع حتى الآن في عام 2025، ارتفاعًا من 163 خلال نفس الفترة في عام 2024، مما يبرز التوسع في عمق المشاركة من جانب العرض.

قال محللو شركة كوليرز إن العديد من الملاك يستجيبون بشكل استباقي من خلال ترقية أو تأثيث عقاراتهم لتعزيز التميز. وأضافوا: “هذه التحسينات، التي تركز غالبًا على تقديم مواصفات حديثة، مكّنت الملاك من جذب مستأجرين مستعدين لدفع مبالغ إضافية مقابل وحدات حديثة جاهزة للسكن. وهذا بدوره يواصل المساهمة في نمو متوسط الإيجارات بشكل عام”، مشيرين إلى أنه رغم القوة العامة في أداء الإيجارات، فإن المستأجرين أصبحوا أكثر حساسية للأسعار.

“لا يزال بعضهم مستعدًا لتحمل زيادات إيجارية معتدلة، وبالتالي تجنب الاضطراب وتكاليف الانتقال. تعكس هذه الديناميكيات بيئة إيجارية ناضجة، تتسم بشكل متزايد باتخاذ قرارات مدروسة، وتمييز في الجودة، واتجاهات إشغال واعية بالقيمة”، كما قال.