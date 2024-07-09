تقرير: 67% من موظفي الإمارات يخططون لتغيير وظائفهم بسبب الرواتب وتكاليف المعيشة

كما أن المرشحين اليوم مدفوعون بشكل متزايد بالمساعي المهنية. وقال "مايانك باتل"، نائب الرئيس الأول ورئيس شركة "أديكو" والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، "تدور المناقشات أثناء المقابلات والمفاوضات الوظيفية في كثير من الأحيان حول الأمن الوظيفي والتوازن بين العمل والحياة وفرص التطور الوظيفي السنوية والتعويضات التنافسية".