تقرير: 67% من موظفي الإمارات يخططون لتغيير وظائفهم بسبب الرواتب وتكاليف المعيشة
يسعى أكثر من ثلثي الموظفين (67%) في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تغيير وظائفهم بشكل فوري، مما يشير إلى زيادة في التنقل الوظيفي والرغبة في استكشاف مسارات وظيفية جديدة، وفقاً لاستطلاع جديد أصدرته شركة "أديكو" العالمية لحلول الموارد البشرية.
وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على المرشحين لتغيير وظائفهم .. التطور الوظيفي المحدود والأجور غير التنافسية وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التوازن بين العمل والحياة وعدم كفاية مزايا الموظفين وكذلك قلة مرونة العمل.
كما أن المرشحين اليوم مدفوعون بشكل متزايد بالمساعي المهنية. وقال "مايانك باتل"، نائب الرئيس الأول ورئيس شركة "أديكو" والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، "تدور المناقشات أثناء المقابلات والمفاوضات الوظيفية في كثير من الأحيان حول الأمن الوظيفي والتوازن بين العمل والحياة وفرص التطور الوظيفي السنوية والتعويضات التنافسية".
وقال: "لا يزال الراتب يشكل حافزاً كبيراً للمرشحين في دولة الإمارات ، ولكن هناك عوامل أخرى مثل التوازن الجيد بين العمل والحياة وثقافة الشركة والتوقعات المهنية والأمن الوظيفي، فجميعها تلعب أدواراً حاسمة".
وكشفت شركة "أديكو" عن تقرير توجهات العمل في دولة الإمارات، استناداً إلى رؤى تم جمعها من 507 متخصصين في مختلف الصناعات والوظائف.
ولوحظت أعلى الأرقام في المرشحين من المستوى المتوسط الى الأعلى في صناعة خدمات التكنولوجيا والبرمجيات، تليها قطاعات الخدمات المصرفية والبناء والهندسة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والرفاهية.
وعلى العكس من ذلك، فإن 15 إلى 20 ٪ من المهنيين ليس لديهم أي نية لتبديل وظائفهم ويركزون على التطور في أدوارهم الحالية.
قطاعات التوظيف
وأضاف باتيل: "تشهد دولة الإمارات تحولاً ملحوظاً في مجال التوظيف، مدفوعاً بالعديد من العوامل بما في ذلك تزايد عدد السكان الوافدين والتقدم التكنولوجي السريع والتركيز القوي على التنوع والشمول ومتطلبات المهارات المتطورة".
نصف الموظفين (46%) تقريباً متفائلون للغاية بشأن سوق العمل في دولة الإمارات، وخاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات وخدمات البرمجيات وتجارة التجزئة والرفاهية والنقل والخدمات اللوجستية.
ويشير وضع التوظيف في عام 2024 إلى طفرة في أنشطة التوظيف، لا سيما في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات (الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتعلم الآلي والأمن السيبراني)، والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة والاستثمارات والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والضيافة والنفط والغاز. وخلص باتيل إلى القول: "الوظائف الخضراء المستدامة".