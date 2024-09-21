تقرير "خليج تايمز" يجمع زوجاً مفقوداً منذ 3 سنوات بعائلته

تقطع صوت سانجاي وهو يعترف بذنبه. قال: "لقد افتقدتكما كل يوم، ولكن لم يكن لدي الشجاعة للاتصال بكما. عندما لم أتمكن من الاتصال بكما في تلك الأيام القليلة الأولى، لم أعرف كيف أشرح نفسي. ثم تحولت الأيام إلى أسابيع، وأسابيع إلى أشهر، وقبل أن أدرك ذلك، تحولت الأشهر إلى سنوات. شعرت بالخجل... لم أعرف كيف أخبركما أنني فشلت".