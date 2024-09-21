تقرير "خليج تايمز" يجمع زوجاً مفقوداً منذ 3 سنوات بعائلته
انتهت رحلة طويلة وشاقة لامرأة هندية للبحث عن زوجها المفقود بنهاية سعيدة يوم الجمعة بعد أن أدى تقرير لصحيفة خليج تايمز إلى اكتشافه في أقل من 10 ساعات.
لفتت القصة التي انتشرت على نطاق واسع يوم الخميس (19 سبتمبر) انتباه علي حسنين، وهو فني باكستاني من أبو ظبي. وفي وقت متأخر من تلك الليلة، تواصل علي مع صحيفة خليج تايمز ، وكشف أن "سنجاي موتيلال" بارمار، 53 عاماً، كان يعيش معه ومع شقيقه محمد نديم في شارع خليفة.
وبعد التحقق السريع، أبلغت صحيفة خليج تايمز عائلة سانجاي بالخبر. وكان ابنه "أيوش" وزوجته "كومال" في غاية الانفعال. وقالت كومال: "لقد عشنا لأكثر من ثلاث سنوات في حالة من الحزن وعدم اليقين. والآن، اقترب الأمر أخيراً من نهايته".
في صباح اليوم التالي (20 سبتمبر)، اصطحب صحفي خليج تايمز آيوش وكومال بالسيارة من دبي إلى أبو ظبي لحضور اللقاء الذي طال انتظاره. وعندما وصلا إلى سكن سنجاي المشترك، كانت اللحظة مشحونة بالعاطفة.
شاهد الفيديوهات:
"لقد افتقدتكما كل يوم"
في اللحظة التي رأى فيها سانجاي زوجته وابنه، اندفع نحوهما، وكانت دموعه قد بدأت في الانهمار. احتضنهما بقوة، وكأنه يحاول تعويض الوقت الضائع في عناق واحد.
تقطع صوت سانجاي وهو يعترف بذنبه. قال: "لقد افتقدتكما كل يوم، ولكن لم يكن لدي الشجاعة للاتصال بكما. عندما لم أتمكن من الاتصال بكما في تلك الأيام القليلة الأولى، لم أعرف كيف أشرح نفسي. ثم تحولت الأيام إلى أسابيع، وأسابيع إلى أشهر، وقبل أن أدرك ذلك، تحولت الأشهر إلى سنوات. شعرت بالخجل... لم أعرف كيف أخبركما أنني فشلت".
وكشف سانجاي أنه فقد الاتصال بعائلته بسبب الصعوبات المالية والشعور بالذنب الشديد. وقال: "لقد خدعني وكيل توظيف هندي. انتهى بي الأمر بلا مأوى، دون فلس واحد باسمي. انتهت صلاحية تأشيرتي، ولم يكن لدي وسيلة لدفع الغرامات".
لقد عرض علي حسنين ومحمد نديم عليه المأوى عندما رأيا محنته. ومنذ ذلك الحين كان سانجاي يعيش معهما، ويساعد محمد في عمله في توصيل الطلبات بالدراجات، ويقوم ببعض المهمات الصغيرة. يقول محمد: "لقد تأقلمنا على الفور. سانجاي بمثابة الأخ الأكبر بالنسبة لنا".
خلال شهر رمضان، كان سانجاي ينضم إلى مضيفيه الباكستانيين لتناول السحور والإفطار . وعلى الرغم من كونه نباتيًا، فقد رتب له الأخوان مطبخًا منفصلًا، مما جعله يشعر وكأنه في منزله. وأضاف سانجاي: "على الرغم من اختلاف معتقداتنا، فقد عاملوني كعائلة. كان الاستيقاظ لتناول السحور والإفطار معهم خلال شهر رمضان بمثابة شعور بأنني جزء من منزلهم".
وأعربت كومال عن دهشتها من الرابطة التي تتجاوز الإيمان والجنسية. وقالت: "لقد أذهلتني روح الرفقة هنا. إنه لأمر لا يصدق كيف يتجمع الناس في الإمارات العربية المتحدة، بغض النظر عن مكان وجودهم، معًا في أوقات الحاجة".
غداء وداع نباتي
ولم يفوتها توقيت لمّ شملهم. قالت كومال: "من المناسب جدًا أن ألتقي بزوجي يوم الجمعة، قبل صلاة الجمعة مباشرة". بعد الصلاة، استضاف محمد وعلي غداء وداع نباتي لسانجاي في مطعم بهفنا القريب، إيذانًا بنهاية مريرة وحلوة لإقامته معهم. قال محمد وهو يعانق سانجاي للمرة الأخيرة: "أشعر وكأننا نفقد أخاً، وليس مجرد زميل في الغرفة".
وقال أيوش، الذي غمرته سعادة غامرة بلقاء والده: "لقد أصبحت عائلتنا متحدة مرة أخرى. لا أستطيع أن أشكر صحيفة خليج تايمز بما فيه الكفاية على مساعدتنا في العثور عليه. لقد تمكنوا من إنجاز ما لم نتمكن من فعله في ثلاث سنوات في أقل من 10 ساعات".
منذ عام 2021، كتبت العائلة العديد من الرسائل إلى السفارة الهندية وتابعت الأمر مع القادة المحليين في ولاية غوجارات.
حان وقت إعادة بناء الأسرة
يخطط سانجاي الآن للتقدم بطلب للحصول على برنامج العفو الإماراتي، على أمل إعادة بناء حياته مع عائلته إلى جانبه. يقدم البرنامج، الذي يستمر من 1 سبتمبر إلى 30 أكتوبر 2024، للأفراد المقيمين بشكل غير قانوني فرصة لتسوية وضعهم أو مغادرة البلاد دون عقوبات.
كانت كومال قد سافرت إلى دبي برفقة ابنها أيوش من مسقط رأسهما فادودارا بولاية جوجارات في الثامن من سبتمبر/أيلول، بحثًا عن زوجها المفقود. وفي محاولة يائسة للحصول على إجابات، زارا مكتب صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء، على أمل مشاركة قصتهما ونشر أخبار اختفائه.
لقد تم الاستماع إلى ندائهم، وفي غضون ساعات فقط تلقوا الأخبار التي كانوا ينتظرونها منذ سنوات.