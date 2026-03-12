تقاليد رمضانية مستدامة.. مطابخ الإمارات ترسخ قيم العطاء بوعي بيئي متجدد

وفي قلب هذه التحولات، تظل عادات مشاركة الطعام بين الجيران والأقارب والأصدقاء سمة أصيلة في المجتمع الإماراتي، غير أن هذه العفوية أصبحت اليوم مدعومة بتخطيط أكثر دقة. حيث تعمد بعض الأسر إلى التنسيق المسبق عبر تطبيقات الرسائل لضمان تنوع الأطباق المتبادلة وتجنب تكرار الأصناف، بينما تخصص عائلات أخرى حصصاً محددة منذ البداية لغرض التوزيع. وبهذا النهج، يتم الحفاظ على روح الضيافة التقليدية مع ضمان أن يصل الطعام إلى من يتناوله فعلياً بدلاً من أن يفيض عن الحاجة.