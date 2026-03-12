تقاليد رمضانية مستدامة.. مطابخ الإمارات ترسخ قيم العطاء بوعي بيئي متجدد

يضفي شهر رمضان إيقاعاً خاصاً على المطابخ في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث يتم إعداد الوجبات ومشاركتها كجزء أصيل من الحياة اليومية للأسرة. ولا يزال الكرم وحسن الضيافة يمثلان جوهر هذا الشهر الفضيل، وفي الثقافة الإماراتية على وجه الخصوص، شكّل الاهتمام بالطعام والرغبة الفطرية في العطاء ملامح التجمعات العائلية حول المائدة منذ زمن طويل.
أما ما يبدو مختلفاً اليوم، فهو السياق الأوسع الذي تُمارس فيه هذه التقاليد؛ ففي جميع أنحاء العالم، أصبحت الاستدامة موضوعاً أكثر وضوحاً وحضوراً، مما يعيد تشكيل نظرة الناس للموارد في حياتهم اليومية. وقد برز "فقد وهدر الطعام" كأحد التحديات التي يمكن للأسر معالجتها بشكل ملموس. ومع توفر المزيد من المعلومات والإرشادات العملية والوعي العام، أصبح تقليل الهدر في المنزل هدفاً قابلاً للتحقيق بشكل أكبر.
ينعكس هذا التحول في دولة الإمارات من خلال تركيز وطني متزايد على الحد من الهدر، تدعمه أبحاث ومبادرات مجتمعية واسعة جعلت من رحلة الغذاء ــ بدءاً من التسوق وصولاً إلى التحضير وإعادة الاستخدام ــ عملية واعية ومدروسة. وخلال أيام رمضان، تتجسد هذه الأفكار بشكل طبيعي في كيفية تخطيط الوجبات؛ إذ يبدأ العمل في المطبخ بنية مسبقة تهدف إلى الاستفادة القصوى من كل صنف.
فباتت العائلات تفكر ملياً في الكميات عند شراء الاحتياجات، وتصمم قوائم الطعام لتغطي أكثر من جلسة واحدة؛ فيُعد "قدر الحساء" ليمتد أثره إلى اليوم التالي، ويُحفظ "الدجاج المشوي" ليتحول لاحقاً إلى لفائف أو سلطات مبتكرة. وبدلاً من أن يكون لكل طبق لحظة واحدة على المائدة، أصبح التخطيط يربط بين وجبتي الإفطار والسحور في حلقة متصلة، حيث تُقسم الحصص مبكراً ويُجمد بعضها أو يُجهز الآخر للمشاركة، مما يضمن استمرارية الاستفادة من الطعام وتقدير قيمته.
وفي قلب هذه التحولات، تظل عادات مشاركة الطعام بين الجيران والأقارب والأصدقاء سمة أصيلة في المجتمع الإماراتي، غير أن هذه العفوية أصبحت اليوم مدعومة بتخطيط أكثر دقة. حيث تعمد بعض الأسر إلى التنسيق المسبق عبر تطبيقات الرسائل لضمان تنوع الأطباق المتبادلة وتجنب تكرار الأصناف، بينما تخصص عائلات أخرى حصصاً محددة منذ البداية لغرض التوزيع. وبهذا النهج، يتم الحفاظ على روح الضيافة التقليدية مع ضمان أن يصل الطعام إلى من يتناوله فعلياً بدلاً من أن يفيض عن الحاجة.
إن هذه التغيرات الهادئة تعكس في جوهرها انتقالاً نحو نهج أكثر نضجاً في التعامل مع الغذاء، حيث يُنظر إلى التسوق والطهي والمشاركة كأجزاء مترابطة في رحلة واحدة. وهذا التوجه لا يتناقض مع قيم الكرم، بل يعمقها من خلال ربط التقليد بوعي بيئي ومسؤولية جماعية تجاه نظامنا الغذائي. ففي نهاية المطاف، يمثل "رمضان المستدام" عودة للأصول التي قامت عليها الثقافة المحلية: تقدير النعمة، واحترام الرزق، وفطرة العطاء الصادق.