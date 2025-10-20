تقاطع زاخر الجديد يعزز انسيابية حركة المرور في العين

تضمن المشروع، الذي بلغت تكلفته 185 مليون درهم، إعادة تصميم الدوار الحالي ذي الاتجاهات الأربعة، وتحويله إلى تقاطع رباعي الاتجاه مع إشارات مرورية، وذلك لاختصار زمن الرحلة وتحسين السلامة. وشمل المشروع إنشاء نفق بثلاثة مسارات بطول 900 متر في كل اتجاه، يمر أسفل شارع هزاع بن سلطان، وهو شريان حيوي يربط شمال وجنوب مركز المدينة.