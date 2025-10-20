تقاطع زاخر الجديد يعزز انسيابية حركة المرور في العين

تم تحويل الدوار المعروف بتقاطع زاخر في مدينة العين إلى تقاطع رباعي يتم التحكم فيه عبر إشارات مرورية، وذلك في إطار مشروع تطوير بقيمة 185 مليون درهم أعلنت عنه دائرة البلديات والنقل.
تضمن المشروع، الذي بلغت تكلفته 185 مليون درهم، إعادة تصميم الدوار الحالي ذي الاتجاهات الأربعة، وتحويله إلى تقاطع رباعي الاتجاه مع إشارات مرورية، وذلك لاختصار زمن الرحلة وتحسين السلامة. وشمل المشروع إنشاء نفق بثلاثة مسارات بطول 900 متر في كل اتجاه، يمر أسفل شارع هزاع بن سلطان، وهو شريان حيوي يربط شمال وجنوب مركز المدينة.
ويربط التقاطع بين فلج هزاع من الشرق و زاخر من الغرب ودوار هزاع بن سلطان من الشمال ودوار شعاب الأشخر من الجنوب.
تم الآن تقليص وقت السفر للمسافرين إلى الشمال من زاخر، وشعاب الأشخر، وشعب الوطية، وعين الفايضة.
استغرق تنفيذ المشروع 22 شهرًا، ويأتي هذا ضمن جملة من المبادرات الاستراتيجية لتحسين تدفق حركة المرور وتعزيز جودة التنقل في العين، بما يتوافق مع النمو السكاني في المنطقة.
قال عبد الله حمدان العامري، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية في بلدية مدينة العين، إن التقاطع الجديد يعكس التزام البلدية بتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، مؤكداً أهميته في تعزيز كفاءة شبكة الطرق لدعم سكان وزوار المنطقة.