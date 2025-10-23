تفوق الطلب على العرض: تجار تجزئة يواجهون نقصاً في "آيفون 17" في الإمارات

لقد أثارت الميزات الجديدة التي قدمتها آبل، بالإضافة إلى خيارات الألوان الجديدة مثل البرتقالي الكوني، حماسًا كبيرًا لدى العملاء. ويتم استخدام المخزون الذي تلقيناه من آبل بسرعة نظرًا لاستمرار الطلب القوي. كما نتوقع تجديد المخزون بانتظام لضمان حصول عملائنا على طرازهم المفضل قريبًا، وفقًا للمتحدث الرسمي.