تفوق الطلب على العرض: تجار تجزئة يواجهون نقصاً في "آيفون 17" في الإمارات

أفادت بعض شركات التجزئة بوجود نقص في أحدث طراز من هاتف أبل الذكي آيفون 17 في الإمارات العربية المتحدة بسبب الطلب الذي يفوق العرض.
أُطلقت سلسلة هواتف آيفون 17 من آبل في الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي. وكما هو متوقع، حظي الطراز الجديد بإقبال كبير من مُحبي آيفون، الذين أنفقوا آلاف الدراهم للحصول على أحدث الأجهزة.
وقال راجات أستانا، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيروس، إن الطلب قوي، خاصة عند إطلاق المنتج في الإمارات العربية المتحدة، وهناك علامات على أن العرض متوتر - على الأقل في البداية.
وأضاف أن هناك "طلباً غير مسبوق على إطلاق آيفون 17 في الإمارات"، مع زيادة الإقبال بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق.
تُعدّ الطُرز الفاخرة تحديدًا (مثل برو ماكس) الأكثر طلبًا. نفدت الطلبات المسبقة في غضون دقائق... ويبدو أن الطلب مرتفع، ومن المُرجّح أن يتجاوز العرض الفوري.
وأكد متحدث باسم شركة Jumbo Electronics أيضًا أن الطلب على سلسلة iPhone 17 الجديدة كان قويًا جدًا هذا العام، وخاصةً بالنسبة لطرازي iPhone 17 Pro و17 Pro Max.
لقد أثارت الميزات الجديدة التي قدمتها آبل، بالإضافة إلى خيارات الألوان الجديدة مثل البرتقالي الكوني، حماسًا كبيرًا لدى العملاء. ويتم استخدام المخزون الذي تلقيناه من آبل بسرعة نظرًا لاستمرار الطلب القوي. كما نتوقع تجديد المخزون بانتظام لضمان حصول عملائنا على طرازهم المفضل قريبًا، وفقًا للمتحدث الرسمي.
بالإضافة إلى ذلك، أدى مهرجان ديوالي الهندي أيضًا إلى زيادة الطلب على هواتف آيفون 17 للهدايا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت أستانا إن هناك أدلة على وجود نقص في المخزون ومحدودية توافره.
يبدو أن الأسباب تكمن في مزيج من الطلب المرتفع، ومحدودية العرض الأولي، وصعوبات لوجستية/إطلاق، وربما توزيع استراتيجي. من المتوقع أن يستمر النقص خلال الشهر المقبل... ومن المتوقع أن يتحسن ابتداءً من نوفمبر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة إيروس أن الطلب المرتفع يتركز على الطرز المتميزة مثل طرازي Pro وPro Max التي تأتي بمساحات تخزين كبيرة.
ومع ذلك، أظهرت بعض منصات التجارة الإلكترونية توفر أحدث إصدارات هواتف آبل، ولكن بكميات محدودة. وبالمثل، أظهرت متاجر آبل الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة أيضًا توفر الأجهزة الجديدة.