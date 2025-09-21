تفكيك عصابة مخدرات دولية في دبي: 7 متهمين وضبط 26 كيلوغرام مواد مخدرة

نفذت شرطة دبي عملية نوعية لمكافحة المخدرات، أسفرت عن القبض على سبعة مشتبه بهم كانوا يعملون تحت إشراف أحد تجار المخدرات من خارج الدولة.

وقال مسؤول في شرطة دبي إنه تم ضبط ما يقرب من 26 كيلوغراماً من المواد المخدرة و27913 قرصاً من الترامادول، بما في ذلك الكريستال ميث والحشيش والهيروين والماريجوانا.

استخدم المشتبه بهم السبعة، الذين يحملون جنسية آسيوية، عدة مواقع لتسليم أنفسهم لتجنب اكتشافهم من قبل السلطات.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تفاصيل العملية

شاركت سلطات الشرطة بعض التفاصيل المحيطة بالقبض على المجرمين، قائلة إن القبض على المجرمين جاء بعد أعمال تحقيق واسعة النطاق ومراقبة ورصد ميداني دقيق لتتبع تحركاتهم.

داهمت الشرطة منزل المشتبه به الأول، وعثرت بحوزته على كمية من مادة الكريستال ميث. وكشفت التحقيقات أن المشتبه به الأول تلقى تعليمات من تاجر مخدرات في الخارج بتوزيع كميات من المخدرات في موقعين منفصلين، يحتوي كل منهما على كيلوغرام واحد من المواد المخدرة.

وقال العميد خالد بن موزة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي: «نظمنا كميناً محكماً، أدى إلى القبض على المشتبه بهم الستة المتبقين، سواء من وضعوا المخدرات في الموقعين، أو من جاءوا لجمع الكميات المخبأة».

وأضاف أن التحقيقات كشفت أن العصابة اعتمدت على توزيع المخدرات في مواقع مختلفة، إما لتبادل الكميات أو توصيلها للمتعاطين، وأنهم كانوا يتعاونون مع شبكة دولية خارج الإمارات للاتجار بها وترويجها والإضرار بالمجتمع.

وأكد أن شرطة دبي ستضرب بكل قوة كل من يحاول المساس بأمن المجتمع، وستعمل على تفكيك الشبكات الإجرامية وتجار المخدرات، حتى لو كانوا يعملون من خارج الدولة.

وفي الشهر الماضي، أحبطت شرطة دبي أيضاً محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المخدرة مخبأة داخل أزرار الملابس، في عملية كبيرة أطلق عليها اسم "الأزرار السامة".

وتم ضبط المخدرات التي تزن 18.93 كيلوجراماً وتقدر قيمتها بنحو 4.4 مليون درهم قبل تهريبها إلى الخارج.