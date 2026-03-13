تفعيل مواقف السيارات المدفوعة في "قرية جميرا الدائرية" اعتباراً من 16 مارس

أعلنت شركة "أركونيك" يوم الجمعة أنها ستبدأ بتفعيل نظام مواقف السيارات المدفوعة في منطقة "قرية جميرا الدائرية" (JVC) اعتباراً من تاريخ 16 مارس.
ستُطبق رسوم المواقف بشكل يومي، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. وسيتم احتساب الرسوم بالساعة وفقاً للفئات التالية:
4 دراهم من 8 صباحاً حتى 5 مساءً
6 دراهم من 5 مساءً حتى منتصف الليل
مواقف مجانية من منتصف الليل حتى 8 صباحاً
تخضع جميع المركبات لرسوم المواقف، ولا يتم استثناء مركبات أصحاب الهمم (POD) من هذه الرسوم. بإمكان السائقين الدفع عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS)، أو سيتم الخصم تلقائياً من حساب "سالك" الخاص بهم في حال عدم تفعيل خدمة الدفع عبر الرسائل النصية.
كما يمكن للمستخدمين الاشتراك في عضوية شهرية تبلغ قيمتها 900 درهم للسيارات العادية و500 درهم للمركبات الكهربائية. أما العضوية الربع سنوية، فتبلغ تكلفتها 2,500 درهم للسيارات العادية و1,350 درهماً للمركبات الكهربائية.