تفعيل مواقف السيارات المدفوعة في "قرية جميرا الدائرية" اعتباراً من 16 مارس

تخضع جميع المركبات لرسوم المواقف، ولا يتم استثناء مركبات أصحاب الهمم (POD) من هذه الرسوم. بإمكان السائقين الدفع عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS)، أو سيتم الخصم تلقائياً من حساب "سالك" الخاص بهم في حال عدم تفعيل خدمة الدفع عبر الرسائل النصية.