تفعيل الشراكة قبل الدرجات: مدارس إماراتية تربط إعلان نتائج الطلاب بتوقيع "الميثاق الأبوي"

بدأت المدارس الحكومية في جميع أنحاء الإمارات بإخطار أولياء الأمور بأن نتائج امتحانات الفصل الدراسي لن تُعرض على النظام الإلكتروني حتى يتم توقيع "ميثاق الشراكة بين ولي الأمر والمدرسة".

أكدت إدارات المدارس أن إصدار الدرجات مرتبط بشكل مباشر بإكمال أولياء الأمور واعتمادهم للميثاق من خلال المنصة المخصصة.

هذا الميثاق إلزامي لجميع أولياء الأمور، مواطنين ومقيمين، حيث تعتمد عليه المدارس لضمان التعاون الفعال بين المنزل والمدرسة في الشؤون الأكاديمية والسلوكية. وشددت الإدارات على أن نتائج الفصل ستظل محجوبة حتى يتم توقيع الميثاق واعتماده بالكامل.

يهدف هذا الميثاق، الذي تصدره وزارة التربية والتعليم ويُحدَّث سنوياً، إلى تنظيم العلاقة بين المدارس والأسر من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات التي تعزز رفاهية الطالب وتدعم بيئة تعليمية إيجابية.

أحكام ميثاق الشراكة بين ولي الأمر والمدرسة في الإمارات

تتضمن أحكامه ضمان بيئة مدرسية آمنة وشاملة تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص؛ والتواصل المنتظم مع أولياء الأمور بخصوص الأداء الأكاديمي للطلاب وسلوكهم ورفاهيتهم؛ والتطبيق النزيه لقواعد السلوك؛ ومراقبة الحضور والالتزام بالمواعيد. ويهدف الميثاق إلى توفير بيئة داعمة وصحية لجميع الطلاب، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

كما يضع سياسات واضحة للتقييم والامتحانات، ويحظر الغش، ويحمي سرية البيانات، ويشجع الأنشطة التي تعزز المواطنة الإيجابية.

ويحدد الميثاق مسؤوليات أولياء الأمور، بما في ذلك دعم التقدم الأكاديمي، وتوفير بيئة منزلية مستقرة، ومراقبة الصحة والسلوك، وضمان الالتزام بالزي المدرسي، وحماية ممتلكات المدرسة، وتشجيع المشاركة في الأنشطة المنهجية واللامنهجية.

توقيع "ميثاق الشراكة

يمكن لأولياء الأمور تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، وتحديث المعلومات المطلوبة، واختيار قسم "ميثاق الشراكة"، ومراجعة الشروط، والموافقة عليها.

بمجرد التوقيع، سيتلقى أولياء الأمور نسخة رسمية من الميثاق عبر البريد الإلكتروني، مع توفر نسخة إضافية على صفحة الطالب في النظام الإلكتروني. يمكن أيضاً حفظ المستند كملف PDF ومشاركته مع معلم الفصل حسب الحاجة.

وشددت المدارس على أن النتائج ستظل محجوبة حتى يتم استكمال جميع الخطوات، كجزء من جهود الوزارة لتعزيز التعاون بين المدارس وأولياء الأمور وضمان الدعم المستمر للطلاب طوال مسيرتهم الأكاديمية.