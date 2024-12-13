تفعيل البوابات الإلكترونية للإماراتيين في مطارات المجر
أعلنت وزارة الخارجية أن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة سيتمكنون، اعتباراً من تاريخ 12 ديسمبر، من استخدام البوابات الإلكترونية في جميع مطارات المجر، وهو ما يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، ويجسد حرصهما على تعزيز التعاون المتبادل.
ويُعتبر تفعيل البوابات الإلكترونية خطوة مهمة لتسهيل سفر مواطني دولة الإمارات، وتوفير تجربة سريعة وفعالة في مطارات المجر. كما تبرز هذه المبادرة المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات على الصعيد الدولي.
وفي أكتوبر الماضي، سُمح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام بوابات المراقبة الحدودية الآلية في المطارات الإيطالية للمغادرين والقادمين على حدّ سواء. وقد عززت هذه المبادرة التعاون بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للشراكة في مختلف القطاعات، لا سيما السياحة والتجارة.
وبحسب مؤشر جوازات السفر، يحتل جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً اعتباراً من ديسمبر 2024، حيث يُتيح لحامله السفر إلى 180 دولة حول العالم، منها 127 وجهة من دون تأشيرة، و47 وجهة بتأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول، بينما تتطلب 18 دولة فقط تأشيرة مسبقة.
ويتطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على تصريح سفر إلكتروني لدخول ست دول.