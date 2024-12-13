تفعيل البوابات الإلكترونية للإماراتيين في مطارات المجر

وبحسب مؤشر جوازات السفر، يحتل جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً اعتباراً من ديسمبر 2024، حيث يُتيح لحامله السفر إلى 180 دولة حول العالم، منها 127 وجهة من دون تأشيرة، و47 وجهة بتأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول، بينما تتطلب 18 دولة فقط تأشيرة مسبقة.