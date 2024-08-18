تفاعل كبير مع شرطة دبي السياحية عبر 5 قنوات اتصال
أعلنت شرطة دبي السياحية، الأحد 18 أغسطس، عن تلقيها 3509 تعليقات واستفسارات وملاحظات واقتراحات من السياح منذ بداية العام الجاري، بعد 7652 تفاعلاً خلال العام الماضي.
وتستخدم الهيئة 5 قنوات اتصال رقمية ومبتكرة للتواصل مع السياح وتوفير سهولة الوصول إلى خدماتها ومساعدتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
من خلال أحدث نسخة من تطبيق شرطة دبي الذكي، أصبح بإمكان السياح التفاعل بسهولة مع شرطة السياحة، حيث يتيح أحدث نسخة من التطبيق للسياح من مختلف أنحاء العالم تقديم الاستفسارات والبلاغات بكل سهولة.
ويستطيع السياح أيضاً استخدام موقع شرطة دبي كقناة اتصال ثانية.
أما الخيار الثالث للسياح فهو زيارة أحد مراكز الشرطة الذكية المنتشرة في مختلف أنحاء دبي، والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون تدخل بشري، ما يسمح للسياح بتقديم الاقتراحات والبلاغات بكل سهولة.
ويوفر مركز الاتصال 901 قناة رابعة للمكالمات غير الطارئة من السياح، في حين أن القناة الخامسة هي البريد الإلكتروني لشرطة السياحة في دبي على tourismpolice@dubaipolice.gov.ae، والتي يمكن للسياح في جميع أنحاء العالم الوصول إليها.
وقال العميد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية في شرطة دبي: «ساهمت الملاحظات التي تم الحصول عليها في تحسين قدرة المرشدين السياحيين بشكل كبير على تقديم الخدمات الشرطية والأمنية، واستعادة الأشياء المفقودة، ومساعدة السياح على العودة إلى أماكن إقامتهم أو بلدانهم الأصلية، وبالتالي تعزيز تجربتهم الشاملة في دبي».