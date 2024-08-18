تفاعل كبير مع شرطة دبي السياحية عبر 5 قنوات اتصال

وقال العميد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية في شرطة دبي: «ساهمت الملاحظات التي تم الحصول عليها في تحسين قدرة المرشدين السياحيين بشكل كبير على تقديم الخدمات الشرطية والأمنية، واستعادة الأشياء المفقودة، ومساعدة السياح على العودة إلى أماكن إقامتهم أو بلدانهم الأصلية، وبالتالي تعزيز تجربتهم الشاملة في دبي».