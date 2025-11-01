تفاصيل حميمية من حياة الخيول البطلة في إسطبلات دبي لسباق الخيل

مع بزوغ الفجر، يبدأ الفرسان والمدربون في نادي دبي لسباق الخيل (DRC) عملية دقيقة لتدريب وتكييف الخيول البطلة والأصيلة لضمان استعدادها التام لأداء مهمتها عند التوجه إلى مضمار السباق.

تحدد السرعة والقدرة على التحمل مسيرة الحصان المهنية، ويوفر المدربون المهرة التكييف المناسب من خلال التدريبات المكثفة، والنظام الغذائي المتوازن، والعناية الفائقة. إن مشاهدة هذا التفاعل بين الخيول والبشر هي بالتأكيد متعة بصرية مبهجة، خاصة عندما تقترب لتشاهد الخيول تعدو وتشهد إيقاع أرجلها الخلفية يدفعها إلى الأمام، وعضلات بطنها تتقلص بينما ترتفع أقدامها الأربعة عن الأرض — تحلق لجزء من الثانية — ثم، بعد لحظة من التعليق، تسمع أرجلها الأمامية تهبط وتمتص الصدمة.

إن تجربة هذا الصوت والشعر في الحركة شخصياً هي ما سيستمتع به الزوار عند انضمامهم إلى جولة إسطبلات نادي دبي لسباق الخيل.

انضمت "كي تي لاكس" (KT Luxe) مؤخراً إلى مجموعة صغيرة من الأشخاص خاضوا رحلة خلف الكواليس في عالم الخيول، حيث استضافنا نادي دبي لسباق الخيل ورحب بنا في الإسطبلات لرؤية بعض أفضل الخيول الأصيلة في المنطقة وهي تعيش وتتدرب وتستعد لسباق كرنفال دبي للسباق الأكبر.

