تفاصيل الاكتتاب العام لـ"تموين أبوظبي الوطنية للفنادق"

سيتم تخصيص ما يصل إلى 10% من الأسهم المعروضة للمساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى أو الثانية فقط بأولوية على المتقدمين الآخرين. كما سيتم منح المساهمين الحاليين الذين يتقدمون بطلب للحصول على الأسهم المحجوزة حقوقاً تفضيلية في الأسهم المحجوزة بما يتناسب مع نسب ملكيتهم في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق عند إغلاق التداول يوم الأربعاء 2 أكتوبر - قبل يومين من تاريخ بدء الاكتتاب المتوقع.