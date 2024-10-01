تفاصيل الاكتتاب العام لـ"تموين أبوظبي الوطنية للفنادق"
أعلنت "شركة تموين أبوظبي الوطنية للفنادق"التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق عن قرارها بطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا الشهر.
وقد اتخذت العديد من الشركات مسار الطرح العام الأولي لجمع الأموال لتوسيع خدماتها وعملياتها داخل الإمارات وخارجها. وشهدت بورصات الإمارات العربية المتحدة - سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية - موجة من الاكتتابات العامة الأولية في السنوات القليلة الماضية. وفي الربع الثاني، تم إدراج شركة ألف للتعليم في بورصة أبوظبي، وجمعت 515 مليون دولار (1.89 مليار درهم).
وقد اجتذبت جميع الاكتتابات العامة الأولية السابقة اهتماماً قوياً من المستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء، وقد تم تجاوز حد الاكتتاب فيها مرات عدة.
إليكم كل التفاصيل التي يحتاج المستثمرون إلى معرفتها حول الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة تموين أبوظبي الوطنية للفنادق"إيه.دي.إن.إتش" :
ما هي شركة تموين أبوظبي الوطنية للفنادق؟
تقدم شركة تموين أبوظبي الوطنية للفنادق وهي شركة تابعة لمجموعة الضيافة شبه الحكومية أبوظبي الوطنية للفنادق - مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك إعداد الطعام وتقديمه، فضلاً عن خدمات الدعم بما في ذلك التنظيف العام (غير الفني)، والتدبير المنزلي، ومكافحة الآفات، وخدمات المشتريات. وتمتد عملياتها إلى المملكة العربية السعودية أيضاً.
كم عدد الأسهم التي سيتم بيعها؟
سيتم طرح 900 مليون سهم للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
ما هو حجم الحصة التي ستطرحها الشركة؟
سيتم طرح 40 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.
ما هي القيمة الإسمية للسهم؟
أعلنت الشركة عن قيمة إسمية قدرها 0.10 درهم.
متى سيتم الإعلان عن سعر العرض؟
ستحدد الشركة سعر العرض بعد عملية بناء سجل الأوامر.
تبدأ فترة الاكتتاب يوم الاثنين 7 أكتوبر وتنتهي يوم الاثنين 14 أكتوبر للمستثمرين الأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما بالنسبة للمستثمرين المحترفين، فينتهي الاكتتاب يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.
هل سيتم تخصيص حصة للمساهمين الحاليين؟
سيتم تخصيص ما يصل إلى 10% من الأسهم المعروضة للمساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى أو الثانية فقط بأولوية على المتقدمين الآخرين. كما سيتم منح المساهمين الحاليين الذين يتقدمون بطلب للحصول على الأسهم المحجوزة حقوقاً تفضيلية في الأسهم المحجوزة بما يتناسب مع نسب ملكيتهم في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق عند إغلاق التداول يوم الأربعاء 2 أكتوبر - قبل يومين من تاريخ بدء الاكتتاب المتوقع.
أين ومتى سيتم إدراج شركة "إيه.دي.إن.إتش" للتموين؟
من المقرر إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتخطط الشركة لإدراج أسهمها في أكتوبر المقبل، ولم يتم الكشف عن تاريخ الإدراج حتى الآن.
هل سيكون هناك فترة حظر للمساهم البائع؟
تخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع لفترة حظر تنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ القبول.
ما هي البنوك التي يمكن للمستثمرين الاكتتاب من خلالها؟
تم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك رئيسي للاستلام، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي كبنوك استلام.
هل العرض متوافق مع الشريعة الإسلامية؟
أصدرت هيئة الرقابة الشرعية الداخلية في بنك أبوظبي الأول بياناً يؤكد أن العرض متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، يُنصح المستثمرين بالتحقق الواجب بأنفسهم.
ما هو المبلغ الذي تخطط الشركة لدفعه من الأرباح؟
لم يحصل المساهم البائع على أي أرباح من المجموعة عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعتقد المساهم البائع أن المساهمين الحاليين والجدد يجب أن يستفيدوا من أرباح المجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وبالتالي، تعتزم مجموعة الشركة، بعد الطرح، دفع أرباح نقدية قدرها 60 مليون درهم في أبريل 2025.
وبالنسبة للأداء في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، تعتزم الشركة دفع إجمالي أرباح نقدية بقيمة 180 مليون درهم، مقسمة بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية (ومن المتوقع أن يتم دفعها في أكتوبر 2025) والنصف الثاني من السنة المالية (ومن المتوقع أن يتم دفعها في أبريل 2026).
وتعتزم الشركة زيادة أرباح العام السابق بنسبة 5% على الأقل عن أدائها في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026. وسيتم تقسيم الأرباح النقدية بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية (ومن المتوقع أن يتم دفعها في أكتوبر 2026) والنصف الثاني من السنة المالية (ومن المتوقع أن يتم دفعها في أبريل 2027).
وتعتزم الشركة اعتباراً من 1 يناير 2027 اعتماد سياسة توزيع أرباح تصاعدية مرتبطة بالأداء المالي للمجموعة. وتعتزم الشركة الاستمرار في دفع أرباح نقدية على أساس نصف سنوي.