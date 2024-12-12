المستشفى العسكري في الشارقة يوسع خدماته لتشمل الجميع

اعتباراً من مطلع العام الجديد،01 يناير 2025، سيفتح مستشفى زايد العسكري في البطائح أبوابه لخدمة كافة أفراد المجتمع، ليصبح اسمه "مستشفى الشيخ سلطان بن زايد" في خطوة تعكس توسيع نطاق خدماته. وسيواصل المستشفى تقديم خدماته المتميزة للكوادر العسكرية وعائلاتهم.

ولتلبية احتياجات المجتمع في المناطق الشمالية، سيقدم مستشفى الشيخ سلطان بن زايد برامج صحية متخصصة تشمل فعاليات تعليمية، وفحوصات شاملة، وحلول رعاية شخصية تسد الفجوة بين الرعاية الصحية والرفاهية العامة.