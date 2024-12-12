المستشفى العسكري في الشارقة يوسع خدماته لتشمل الجميع
اعتباراً من مطلع العام الجديد،01 يناير 2025، سيفتح مستشفى زايد العسكري في البطائح أبوابه لخدمة كافة أفراد المجتمع، ليصبح اسمه "مستشفى الشيخ سلطان بن زايد" في خطوة تعكس توسيع نطاق خدماته. وسيواصل المستشفى تقديم خدماته المتميزة للكوادر العسكرية وعائلاتهم.
ولتلبية احتياجات المجتمع في المناطق الشمالية، سيقدم مستشفى الشيخ سلطان بن زايد برامج صحية متخصصة تشمل فعاليات تعليمية، وفحوصات شاملة، وحلول رعاية شخصية تسد الفجوة بين الرعاية الصحية والرفاهية العامة.
وقالت اللواء الركن عائشة سلطان الظاهري رئيس الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية في وزارة الدفاع: "نعرب عن سعادتنا بهذه الشراكة الصحية العسكرية المدنية الرائدة بين وزارة الدفاع و"إم 42" (M42)، والتي ستقدم خدمات طبية عالمية المستوى لكوادرنا العسكرية وعائلاتهم والمجتمع في المناطق الشمالية من خلال مستشفى الشيخ سلطان بن زايد".
ويضم المستشفى قسماً كبيراً متعدد التخصصات للعيادات الخارجية، وست غرف عمليات، ومختبراً داخلياً وصيدلية، وقسماً للأشعة والطوارئ، ووحدة للعناية المركزة، إلى جانب غرف للإجراءات الطبية المتعددة، وهو مجهز بالكامل لتقديم رعاية شاملة. ومن بعض الخدمات المتاحة: طب الأسرة والباطنية، وإدارة السكري والغدد الصماء، وأمراض القلب والأعصاب، وجراحة العظام، وأمراض الجهاز الهضمي والمسالك البولية.