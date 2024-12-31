تغييرات مرورية برأس الخيمة لاحتفالات رأس السنة 2025

أبلغت إدارة النقل والمواصلات مستخدمي الطريق أن خدمات الحافلات العامة على الخط الأحمر، الذي يربط منطقة النخيل بالجزيرة الحمراء، ستتأثر جزئياً بسبب التغييرات المرورية المرتبطة بالتحضيرات لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2025 على طول شارع الشيخ محمد بن سالم.

تهدف رأس الخيمة من خلال عرضها الذي يستمر لمدة 15 دقيقة إلى تحطيم المزيد من الأرقام القياسية العالمية هذا العام. يتكون العرض من ثلاثة فصول.

سيشمل العرض، الذي يتضمن ألعاباً نارية وطائرات بدون طيار مزودة بتقنية الليزر التي تضيء سماء الليل، رموزاً مبدعة تعكس التراث الطبيعي والثقافي لإمارة رأس الخيمة. سيتم تشكيل هذه الرموز من خلال مزيج فني مبتكر من الطائرات بدون طيار وتكنولوجيا الليزر.