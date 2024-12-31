تغييرات مرورية برأس الخيمة لاحتفالات رأس السنة 2025
بينما تستعد رأس الخيمة لاستقبال عام 2025 بعرض مميز للألعاب النارية والليزر باستخدام الطائرات بدون طيار، والذي سيكون الدخول إليه مجانياً في مهرجان ليلة رأس السنة، أعلنت السلطات عن إغلاق بعض الطرق استعداداً للاحتفالات.
وأعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن إغلاق الطرق سيبدأ في الساعة الثانية ظهراً يوم 31 ديسمبر، ويشمل أربع مناطق رئيسية حيث يتوقع السائقون إغلاق الطرق فيها: دوار الإمارات، وجسر الاتحاد، ودوار الحمراء، وجسر كوف روتانا.
وفيما يلي خرائط وصور لإغلاقات الطرق:
دوار الإمارات
جسر الاتحاد
دوار الحمرا
جسر كوف روتانا
حثت السلطات في رأس الخيمة الجمهور على استخدام الطرق البديلة أثناء فترة إغلاق الطريق.
أبلغت إدارة النقل والمواصلات مستخدمي الطريق أن خدمات الحافلات العامة على الخط الأحمر، الذي يربط منطقة النخيل بالجزيرة الحمراء، ستتأثر جزئياً بسبب التغييرات المرورية المرتبطة بالتحضيرات لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2025 على طول شارع الشيخ محمد بن سالم.
تهدف رأس الخيمة من خلال عرضها الذي يستمر لمدة 15 دقيقة إلى تحطيم المزيد من الأرقام القياسية العالمية هذا العام. يتكون العرض من ثلاثة فصول.
سيشمل العرض، الذي يتضمن ألعاباً نارية وطائرات بدون طيار مزودة بتقنية الليزر التي تضيء سماء الليل، رموزاً مبدعة تعكس التراث الطبيعي والثقافي لإمارة رأس الخيمة. سيتم تشكيل هذه الرموز من خلال مزيج فني مبتكر من الطائرات بدون طيار وتكنولوجيا الليزر.