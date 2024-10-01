تغيرات سريعة في الطقس وانخفاض في كثافة الأمطار

يجب على سكان دولة الإمارات العربية المتحدة الاستعداد للتغيرات الجوية السريعة، بما في ذلك العواصف الرعدية، في الأيام المقبلة.

فمن المتوقع أن تنخفض شدة الأمطار اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) وستستمر في التراجع خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب أحد خبراء الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية.

يأتي ذلك بعد هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض مناطق الدولة يوم الاثنين 30 سبتمبر. وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيها باللون البرتقالي من هطول أمطار غزيرة ونشاط رعدي يستمر حتى الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين.