تغطية 70% من دبي بخدمات توصيل"الدرون" خلال5 سنوات

تستهدف دبي تغطية 30% من المدينة بخدمات توصيل الطائرات بدون طيار بحلول عام 2026 وتوسيع هذه التغطية إلى 70% خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي أقيم قبل معرض دبي للطيران 2025، أعلن لنجاوي أن المرحلة الأولى من مبادرة دبي لتسليم الطائرات بدون طيار تم إطلاقها في واحة دبي للسيليكون.

سيتم إطلاق المرحلة الثانية من نظام توصيل الطائرات بدون طيار قبل معرض دبي للطيران 2025. وبحلول عام 2026، سنوسع نطاق تغطيتنا إلى 30% على الأقل من الإمارة. وفي السنوات الخمس المقبلة، نستهدف تغطية 70% من دبي. وقد تم وضع الإطار التنظيمي بالكامل. نحن في مرحلة التجربة، وبمجرد اعتماد النتائج، سنمتلك منظومة متميزة للتنقل الجوي الحضري، تتضمن أنظمة توصيل الطائرات بدون طيار ومركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOLs).

الطائرة الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) هي نمط النقل الجديد الذي سيعمل كسيارة أجرة طائرة في الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة اعتبارًا من العام المقبل.

وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز في ديسمبر الماضي، أصدرت هيئة دبي للطيران المدني أول ترخيص لتوصيل الطائرات بدون طيار لشركة كيتا درون، مما يسمح للشركة بتوصيل الأدوية والطرود باستخدام ست طائرات بدون طيار خلال المرحلة الأولية، بدءًا من واحة دبي للسيليكون.

وأكد لنجاوي أيضًا أن التقدم في مجال سيارات الأجرة الطائرة (eVTOLs) يسير على الطريق الصحيح.

ندرك جميعًا أن المركبات الكهربائية العمودية الإقلاع والهبوط (eVTOLs) تُمثل مستقبل النقل الحضري. في هذه المرحلة، ينصب التركيز على ضمان إطار تنظيمي متين. ما زلنا في مرحلة التخطيط والاختبار، ونعمل على ضمان امتثال هذه المركبات لجميع متطلبات السلامة واللوائح التنظيمية. ونحن ملتزمون بالجدول الزمني لإطلاق خدمات التاكسي الجوي في دبي بحلول عام 2026، كما قال.

وأشار إلى أن دمج الطائرات العمودية الكهربائية مع شبكات النقل الجوي التجاري وتوصيل الطائرات بدون طيار الحالية يظل تحديًا معقدًا، لكن المدينة تستعد لمواجهته بنشاط.

وأضاف أن "اللوائح الخاصة بعمليات الطيران العمودي الكهربائي قيد التطوير حاليا، وكل شيء يتقدم بسلاسة نحو هدفنا المتمثل في الإطلاق في عام 2026".