تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 18: أبوظبي تعترض هجوماً بصاروخ باليستي ووفاة شخص إثر سقوط شظايا في منطقة بني ياس

10:53 صباحاً

اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أخرى في السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية، حيث جرى تدمير طائرتين منها في تمام الساعة 9:20 صباحاً.

10:45 صباحاً

تمديد تعليق الرحلات الجوية

مددت الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى دبي ومدن أخرى في الشرق الأوسط حتى موسم الصيف بسبب الحرب المستمرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، حيث شمل الإلغاء رحلات دبي والبحرين وعمان وتل أبيب حتى 31 مايو، ورحلات الدوحة حتى 30 أبريل، مع توجه الناقلة لتعزيز وجهاتها في جنوب شرق آسيا.

10:42 صباحاً

قفزة في أسعار النفط

قفزت أسعار النفط بنسبة تجاوزت الخمسة بالمئة إثر رفض عدة دول لطلب ترامب بالمساعدة في تأمين مضيق هرمز الاستراتيجي، وتزامن ذلك مع استهداف إيران لجيرانها المنتجين للنفط، حيث ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 5.16% ليصل إلى 98.32 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع برنت قليلاً.

10:32 صباحاً

رسالة من سفير باكستان لدى إيران

أعرب السفير محمد مدثر تيبو عبر منصة (X) عن امتنانه للحكومة الإيرانية لتسهيل التجارة الباكستانية وحركة الترانزيت خلال هذه الأوقات الصعبة، مؤكداً أن الحدود البرية تعمل بكفاءة مع تفعيل "الممرات الخضراء" لتسريع حركة البضائع، مع استمرار التنسيق لضمان عدم تأثر التجارة بالتطورات الجارية.

10:28 صباحاً

ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب في دبي بمقدار 4.5 درهم للغرام صباح الثلاثاء مع عودة المستثمرين للملاذ الآمن بسبب المخاوف من إطالة أمد الصراع، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراط 607 دراهم مقارنة بـ 602.5 درهم عند إغلاق السوق يوم الإثنين.

10:21 صباحاً

نشر المزيد من القوات الإسرائيلية في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء عن قيامه بنشر قوات إضافية في لبنان.

10:14 صباحاً

نجل الشاه يشكل لجنة لتقصي الحقائق

أعلن النجل المنفي لآخر شاه في إيران عن تشكيل لجنة جديدة لوضع الأساس للجنة "تقصي حقائق" مستقبلية في إيران، وعيّن حائزة على جائزة نوبل للسلام لرئاستها.

وقال رضا بهلوي، المقيم في الولايات المتحدة، والذي يتمتع بنفوذ واسع بين المغتربين رغم عدم شغله أي منصب رسمي، إن لجنة "العدالة الانتقالية" ستتولى صياغة "لوائح للجنة تقصي حقائق ومحكمة".

ووفقاً لولي العهد السابق، سيسعى الفريق لتحقيق العدالة لـ "ضحايا الظلم والتعذيب والقمع على يد الجمهورية الإسلامية". كما ستترأس الحائزة على جائزة نوبل، شيرين عبادي، هذه اللجنة التي تضم "خبراء إيرانيين ذوي خبرة يمثلون أربعة أجيال مختلفة".

كما ذكر أسماء أعضاء آخرين في اللجنة، وهم: أستاذ القانون الهولندي الإيراني أفشين إليان، والناشط إيرج مصداقي، والدكتورة ليلى بهمني.