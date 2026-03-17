تغطية مباشرة: يوم الحرب الـ 18: أبوظبي تعترض هجوماً بصاروخ باليستي ووفاة شخص إثر سقوط شظايا في منطقة بني ياس

12:03 ظهراً
إعلام: إسرائيل تستهدف علي لاريجاني
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف المسؤول الأمني الإيراني البارز علي لاريجاني، وتجري حالياً عمليات التحقق للتأكد مما إذا كان قد قُتل في الهجوم.
12:00 ظهراً
تحديث ميداني
نشر الجيش الإسرائيلي تحديثاً عملياتياً حول أحدث هجماته داخل الأراضي الإيرانية. (يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق).
11:56 صباحاً
مساعدات صينية لإيران ودول عربية
أعلنت الصين أنها ستُقدم مساعدات إنسانية لدول الشرق الأوسط التي استهدفتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية، بما في ذلك إيران ولبنان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي: "قررت الصين تقديم مساعدات إنسانية طارئة لكل من إيران والأردن ولبنان والعراق. نأمل أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها السكان المحليون".
11:37 صباحاً
مخزون السلع الاستراتيجية في قطر كافٍ
طمأنت السلطات في قطر الجمهور بأن الأسواق ومراكز التسوق في الدولة تعمل بشكل طبيعي رغم الظروف الراهنة، وأوضحت كذلك أن الدولة تمتلك مخزوناً استراتيجياً كافياً من المواد الغذائية المتوفرة.
11:34 صباحاً
دبي تصدر دليلاً إرشادياً للسلامة بـ 7 لغات
11:28 صباحاً العراق يتوسط للسماح بمرور ناقلات النفط صرح وزير النفط العراقي بأن بغداد على اتصال مع إيران للسماح لبعض ناقلات النفط بالمرور عبر مضيق هرمز، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية الرسمية. كما يعمل العراق على استئناف الصادرات عبر خط أنابيب كركوك-جيهان إلى تركيا، في مسعى لتعويض الاضطرابات في الشحنات الناجمة عن أزمة هرمز، وذلك بعد تعرض بعض السفن للهجوم قبالة الساحل العراقي أثناء عمليات النقل.
11:26 صباحاً
وكالة فرانس برس: دوي انفجارات قوية في طهران
11:22 صباحاً
تداعيات غارة إسرائيلية على بيروت
في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، خلفت غارة إسرائيلية صباحية دماراً واسعاً، وذلك ضمن موجة جديدة من الهجمات التي شُنّت على العاصمة اللبنانية وإيران يوم الثلاثاء. وقد بذل رجال الإطفاء جهوداً كبيرة لإخماد حريق اجتاح الموقع، بينما كان الأطفال يشاهدون مبنىً مدمراً بالكامل. شاهد الصور:
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية، حيث جرى تدمير طائرتين منها في تمام الساعة 9:20 صباحاً.
10:45 صباحاً
تمديد تعليق الرحلات الجوية
مددت الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى دبي ومدن أخرى في الشرق الأوسط حتى موسم الصيف بسبب الحرب المستمرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، حيث شمل الإلغاء رحلات دبي والبحرين وعمان وتل أبيب حتى 31 مايو، ورحلات الدوحة حتى 30 أبريل، مع توجه الناقلة لتعزيز وجهاتها في جنوب شرق آسيا.
10:42 صباحاً
قفزة في أسعار النفط
قفزت أسعار النفط بنسبة تجاوزت الخمسة بالمئة إثر رفض عدة دول لطلب ترامب بالمساعدة في تأمين مضيق هرمز الاستراتيجي، وتزامن ذلك مع استهداف إيران لجيرانها المنتجين للنفط، حيث ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 5.16% ليصل إلى 98.32 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع برنت قليلاً.
10:32 صباحاً
رسالة من سفير باكستان لدى إيران
أعرب السفير محمد مدثر تيبو عبر منصة (X) عن امتنانه للحكومة الإيرانية لتسهيل التجارة الباكستانية وحركة الترانزيت خلال هذه الأوقات الصعبة، مؤكداً أن الحدود البرية تعمل بكفاءة مع تفعيل "الممرات الخضراء" لتسريع حركة البضائع، مع استمرار التنسيق لضمان عدم تأثر التجارة بالتطورات الجارية.
10:28 صباحاً
ارتفاع أسعار المعدن الأصفر
ارتفعت أسعار الذهب في دبي بمقدار 4.5 درهم للغرام صباح الثلاثاء مع عودة المستثمرين للملاذ الآمن بسبب المخاوف من إطالة أمد الصراع، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراط 607 دراهم مقارنة بـ 602.5 درهم عند إغلاق السوق يوم الإثنين.
10:21 صباحاً
نشر المزيد من القوات الإسرائيلية في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء عن قيامه بنشر قوات إضافية في لبنان.
أعلن النجل المنفي لآخر شاه في إيران عن تشكيل لجنة جديدة لوضع الأساس للجنة "تقصي حقائق" مستقبلية في إيران، وعيّن حائزة على جائزة نوبل للسلام لرئاستها.
وقال رضا بهلوي، المقيم في الولايات المتحدة، والذي يتمتع بنفوذ واسع بين المغتربين رغم عدم شغله أي منصب رسمي، إن لجنة "العدالة الانتقالية" ستتولى صياغة "لوائح للجنة تقصي حقائق ومحكمة".
ووفقاً لولي العهد السابق، سيسعى الفريق لتحقيق العدالة لـ "ضحايا الظلم والتعذيب والقمع على يد الجمهورية الإسلامية". كما ستترأس الحائزة على جائزة نوبل، شيرين عبادي، هذه اللجنة التي تضم "خبراء إيرانيين ذوي خبرة يمثلون أربعة أجيال مختلفة".
كما ذكر أسماء أعضاء آخرين في اللجنة، وهم: أستاذ القانون الهولندي الإيراني أفشين إليان، والناشط إيرج مصداقي، والدكتورة ليلى بهمني.
اعتقلت منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري عشرة أجانب متهمين بجمع معلومات عن مواقع حساسة والتحضير لعمليات ميدانية في شمال شرق إيران.
ولم يذكر التقرير الإخباري الذي نشرته وكالة "تسنيم" شبه الرسمية تفاصيل حول جنسيات هؤلاء الأفراد.
9:57 صباحاً
الوفيات في دولة الإمارات
لقي ثمانية أشخاص حتفهم في دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، من بينهم فردان من القوات المسلحة. إليكم ما نعرفه عن بعضهم:
الوفيات بين المدنيين:
منيب زمان: مواطن باكستاني من منطقة بنو في إقليم خيبر بختونخوا. كان يعمل في أبوظبي منذ قرابة ثماني سنوات في مجال المقاولات والقيادة، وكان المعيل لأسرته في وطنه.
صالح أحمد: مقيم بنغلاديشي يبلغ من العمر 55 عاماً، قُتل في عجمان. كان أحمد يقوم بتوصيل مياه الشرب عندما أصيب بحطام ناتج عن هجوم صاروخي إيراني. عاش في الإمارات لمدة 25 عاماً، وبفضل الأموال التي أرسلها، بدأت عائلته في بناء منزل.
ديباس شريستا: مواطن نيبالي يبلغ من العمر 29 عاماً، سافر إلى الإمارات قبل نحو عام ونصف للعمل حارس أمن. أخبر عائلته مؤخراً في مكالمة فيديو أنه يخطط للعودة إلى نيبال في غضون شهرين أو ثلاثة. وصفه أقاربه بأنه كان مرحاً واجتماعياً و"صاحب فكاهة وصديق للجميع".
سائق باكستاني: قُتل في دبي بتاريخ 7 مارس.
مواطن فلسطيني: قُتل إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة "الباهية" بأبوظبي بتاريخ 16 مارس.
مواطن باكستاني: قُتل نتيجة سقوط حطام صاروخ باليستي في منطقة "بني ياس" بتاريخ 17 مارس.
أفراد القوات المسلحة:
النقيب طيار/ سعيد راشد حمد البلوشي (إماراتي الجنسية).
الملازم أول طيار/ علي صالح إسماعيل الطنيجي (إماراتي الجنسية).
استشهد كلاهما، وهما من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، إثر سقوط مروحية نتيجة خلل فني أثناء أداء واجبهما الوطني، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع في 9 مارس.
9:21 صباحاً
حادثة سقوط شظايا في منطقة بني ياس
استجابت السلطات في أبوظبي لحادثة سقوط حطام في منطقة بني ياس، وذلك في أعقاب اعتراض صاروخ باليستي.
أسفرت الحادثة عن وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في دولة الإمارات منذ بداية الحرب إلى 8 حالات، بينما استقر عدد المصابين عند 145 جريحاً.
ملخص:
عودة حركة الملاحة الجوية في الإمارات إلى طبيعتها بعد إغلاق موجز للمجال الجوي كإجراء احترازي.
السيطرة على حريق اندلع في حقل "شاه" للغاز في أبوظبي دون وقوع إصابات.
استمرار نظام التعلم عن بُعد في الإمارات لمدة أسبوعين بعد إجازة الربيع.
8:58 صباحاً
ترامب: الحرب ستنتهي قريباً
في مؤتمر صحفي عقده في اليوم السابع عشر من الحرب، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مواضيع عديدة تتعلق بالنزاع المستمر، بدءاً من القدرات العسكرية الإيرانية وصولاً إلى إبرام اتفاق مع الجمهورية الإسلامية.
وعند سؤاله عن الموعد المتوقع لنهاية الحرب، قال: "سيتم الانتهاء منها (حسمها) قريباً". يمكنك مشاهدة جانب من تصريحاته هنا:
8:40 صباحاً
حصيلة الحرب
تستند حصيلة وكالة فرانس برس التالية للضحايا إلى الأرقام الصادرة عن الحكومات والجيوش والسلطات الصحية في الدول المتضررة حتى تاريخ 17 مارس 2026:
إيران: مقتل أكثر من 1,200 شخص، من بينهم نحو 200 امرأة و200 طفل دون سن الثانية عشرة، مع إصابة أكثر من 10,000 مدني.
إسرائيل: أبلغت فرق الاستجابة الأولية والسلطات عن مقتل 14 شخصاً في المجمل.
الولايات المتحدة: قُتل ما مجموعه 13 عسكرياً أمريكياً في الحرب حتى الآن (بما في ذلك 6 في العراق). وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بإصابة نحو 200 عسكري في سبع دول عبر الشرق الأوسط منذ بداية الحرب؛ 10 منهم صُنفت إصاباتهم بالخطيرة، بينما عاد أكثر من 180 منهم إلى الخدمة بالفعل.
لبنان: أدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل 886 شخصاً، بينهم 67 امرأة و111 طفلاً، منذ بدء الحرب مع حزب الله، بالإضافة إلى إصابة 2,141 آخرين.
الخليج العربي:
الكويت: 6 وفيات (جنديان، وفردان من حرس الحدود، ومدنيان أحدهما طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً).
الإمارات: 6 وفيات (4 مدنيين وعسكريان اثنان)، مع تسجيل 145 إصابة.
السعودية: حالتا وفاة بين المدنيين.
البحرين: حالتا وفاة بين المدنيين.
عُمان: مقتل بحار في عرض البحر وشخصين آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة صناعية.
قطر: تسجيل 16 إصابة، ولا توجد وفيات.
العراق:
أفادت جماعات مسلحة ومسؤولون بمقتل 53 شخصاً على الأقل في العراق منذ بدء النزاع، وفقاً لإحصاء "فرانس برس" بناءً على بياناتهم.
قالت فرنسا إن طائرة مسيرة إيرانية قتلت جندياً فرنسياً في إقليم كردستان العراق.
صرح الجيش الأمريكي بأن طائرة تزويد بالوقود تحطمت في غرب العراق، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من 6 أفراد، في حادث لم يكن سببه نيران معادية أو نيران صديقة.
8:21 صباحاً
إيران تسعى لنقل مبارياتها في كأس العالم
تجري "مفاوضات" حالياً بين الاتحاد الإيراني لكرة القدم والاتحاد الدولي (فيفا) لنقل مباريات المنتخب الإيراني في الدور الأول لكأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، وفقاً لما أفادت به السفارة الإيرانية في المكسيك. وصرح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، قائلاً: "بما أن (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب صرح بوضوح بأنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الوطني الإيراني، فإننا بالتأكيد لن نسافر إلى أمريكا".
وكان ترامب قد أثار ضجة واسعة الأسبوع الماضي بعد تصريحه بأنه رغم أن المنتخب الإيراني "مرحب به" في الولايات المتحدة، إلا أنه ينصحهم بعدم السفر للمشاركة في البطولة "حفاظاً على حياتهم وسلامتهم".
وردت إيران على تصريحات ترامب مؤكدة أنه "لا يمكن لأحد استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم". ومن المقرر أن تواجه إيران كلاً من نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس، تليها مباراة ضد مصر في سياتل.
8:09 صباحاً
انتهاء حالة إنذار السلامة العامة في الإمارات
أرسلت وزارة الداخلية الإماراتية تنبيهاً عبر هواتف السكان لطمأنتهم بأن الوضع آمن حالياً، وبإمكانهم استئناف أنشطتهم المعتادة بشكل طبيعي.
8:05 صباحاً
الشظايا تتسبب في اندلاع حريق بقطر
أفادت وزارة الداخلية القطرية أن فرق الدفاع المدني تعمل حالياً على احتواء حريق محدود اندلع نتيجة سقوط شظايا عقب عملية اعتراض صاروخي.
8:02 صباحاً
الكشف عن خلية إرهابية في الكويت
تم الكشف في الكويت عن خلية إرهابية تابعة لجماعة "حزب الله" اللبنانية المحظورة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة بتهمة زعزعة أمن واستقرار البلاد وتجنيد أفراد للانضمام إلى الكيان الإرهابي.
وتتكون المجموعة من 14 مواطناً كويتياً وشخصين من الجنسية اللبنانية.
وشملت المضبوطات التي عُثر عليها بحوزة الخلية ما يلي:
أسلحة نارية وذخائر.
أجهزة اتصال مشفرة وطائرات بدون طيار (درونز).
أعلام وصور تابعة لمنظمات إرهابية.
خرائط تفصيلية، بالإضافة إلى مواد أخرى.
وقد نشرت وزارة الداخلية الكويتية مقطع فيديو يظهر الأسلحة والمعدات التي تم ضبطها بحوزة أعضاء الخلية.
7:58 صباحاً
وزارة الدفاع: قطر تعترض هجوماً صاروخياً
أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة نجحت في اعتراض هجوم صاروخي استهدف البلاد.
7:48 صباحاً
دوي انفجارات في قطر
أفادت وكالتا "رويترز" و"فرانس برس" بسماع دوي انفجارات متعددة في العاصمة القطرية، الدوحة.
7:34 صباحاً
تفعيل الدفاعات الجوية الإماراتية
قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن أنظمة الدفاع الجوي تتعامل حالياً مع تهديد صاروخي. وحثت الهيئة السكان على البقاء في أماكن آمنة. كما أرسلت وزارة الداخلية تنبيهات عبر الهواتف المحمولة لبعض السكان تدعوهم للحذر.
7:31 صباحاً
ترامب: "لم يتوقع أحد ذلك"
أفاد مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة على تقارير الاستخبارات بأن الرئيس دونالد ترامب قد تلقى تحذيرات مسبقة من أن مهاجمة إيران قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية ضد حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، رغم ادعائه يوم الاثنين بأن رد فعل طهران كان مفاجئاً.
وكان ترامب قد صرح مرتين يوم الاثنين بأن الضربات الانتقامية الإيرانية ضد قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت كانت مفاجئة، قائلاً:
"لم يكن من المفترض أن يهاجموا (إيران) كل هذه الدول الأخرى في الشرق الأوسط. لم يتوقع أحد ذلك، لقد صُدمنا."
كما أضافت المصادر أن ترامب أُبلغ قبل العملية بأن طهران ستحاول على الأرجح إغلاق مضيق هرمز الحيوي اقتصادياً.
7:18 صباحاً
ضربات إسرائيلية واسعة النطاق في طهران وبيروت
أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء عن شن "موجة واسعة من الضربات" في العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى ضربات استهدفت حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت. ونشر الجيش عبر تلغرام: "بدأ جيش الدفاع موجة واسعة من الضربات ضد البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران، بالإضافة إلى موجة أخرى تستهدف البنية التحتية لحزب الله في بيروت".
7:14 صباحاً
الكويت تُسقط طائرات مسيرة
أعلنت قوات الحرس الوطني الكويتي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء عن إسقاط طائرتين مسيرتين (Drone و UAV) في أحد المواقع المكلفة بتأمينها.
17 مارس 2026، 7:01 صباحًا
استهدف هجوم بطائرة مسيرة وصواريخ السفارة الأمريكية في بغداد في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. أفاد صحفي من وكالة فرانس برس برؤية دخان أسود يتصاعد بعد انفجار في مجمع السفارة، بالإضافة إلى اعتراض الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة أخرى.
جاءت الضربات بعد ساعات من إحباط الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي على السفارة، وتسببت طائرة مسيرة في حريق بفندق فاخر يرتاده الدبلوماسيون الأجانب في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد'.
في غضون ذلك، أسفرت غارة على منزل في بغداد عن مقتل أربعة أشخاص في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وتشير التقارير الأولية إلى أن اثنين من القتلى كانا "مستشارين إيرانيين" لجماعات مدعومة من طهران، وفقًا لمصدر أمني.
17 مارس 2026، 7:01 صباحًا
اعترضت الدفاعات الجوية في المملكة العربية السعودية ودمرت ما يلي:
6:59 صباحًا — طائرتان مسيرتان في المنطقة الشرقية
5:35 صباحًا — 6 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية
4:13 صباحًا — 3 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية
3:13 صباحًا — 3 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية
11:58 مساءً — 6 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية
17 مارس 2026، 7:01 صباحًا
إليك ما تحتاج لمعرفته حول ما حدث في الإمارات العربية المتحدة الليلة الماضية:
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة (GCAA) أن الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها في جميع أنحاء المجال الجوي للبلاد. ويأتي ذلك بعد استقرار الوضع ورفع الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تم تطبيقها.
استيقظ السكان في أجزاء مختلفة من دبي صباح الثلاثاء على أصوات عالية وتنبيهات طارئة. وأكدت السلطات أن هذه الأصوات هي نتيجة اعتراضات ناجحة.
اندلع حريق في منطقة الصناعات النفطية بالفجيرة بسبب هجوم بطائرة مسيرة. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات والعمل جارٍ للسيطرة على الحادث.
سيستمر التعلم عن بعد في مدارس ومؤسسات التعليم العالي في الإمارات لمدة أسبوعين بعد انتهاء عطلة الربيع. وتعد هذه الخطوة من بين ثلاثة إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الطلاب والحفاظ على استمرارية التعليم، وفقًا لتقرير محرر صحيفة خليج تايمز ساهيم سليم.
أكدت السلطات أن حريقًا اندلع في حقل شاه للغاز في أبوظبي بسبب هجوم بطائرة مسيرة تم احتواؤه والسيطرة عليه. تم تعليق العمليات في المنشأة أثناء تقييم الأضرار، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
الحرب في الشرق الأوسط تدخل يومها الثامن عشر. تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران بالضربات بينما تشن طهران ما تسميه هجمات انتقامية على دول مجلس التعاون الخليجي.
ردت الإمارات على 6 صواريخ باليستية و21 طائرة مسيرة في 16 مارس. وبلغ عدد القتلى الآن 7، مع 145 إصابة تتراوح بين طفيفة وحرجة.
على الصعيد السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنه "لا يعرف ما إذا كانوا مستعدين بعد". وترفض طهران هذه المزاعم.
