تغطية مباشرة: نافورة دبي تستقبل الزوار على الطريقة الإماراتية الأصيلة
1 أكتوبر 2025، الساعة 7:00 مساءً
عروض مذهلة
انطلقت نافورة دبي الرائعة بعرض مدته 4.5 دقيقة، أبهر المشاهدين بعد أشهر من الأداء على أنغام الموسيقى العربية - حيث رحبت بالزوار على الطريقة الإماراتية الأصيلة.
«اسمها دبي» أو «إمساها دبي» - أغنية قدمتها فرقة كورال الإمارات - عبرت عن فخر المدينة بتراثها وقيادتها، مما يتيح للزوار نظرة على الإمارة الرائعة.
1 أكتوبر 2025، الساعة 6:44 مساءً
قل تشييييييز!
إليكم بعض الصور المذهلة من العرض الأول الذي أضاء سماء دبي ليلاً، وترك الزوار في ذهول.
1 أكتوبر 2025، الساعة 6:40 مساءً
نافورة دبي ترقص مرة أخرى!
عادت النافورة الشهيرة بأصوات هتافات عالية وكاميرات تلتقط صورًا بانورامية بينما تضيء أضواءها سماء الليل. استمتع زوار دبي مول وبرج خليفة بإطلالات خلابة بعد أشهر من التجديد.
1 أكتوبر 2025، الساعة 6:31 مساءً
بدأت الأضواء بالوميض مع استعداد العرض للبدء!
1 أكتوبر 2025، الساعة 6:22 مساءً
"الانتظار الإضافي يستحق ذلك"
ساي، الذي زار دبي مول برفقة صديق، قرر التوقف عند النافورة بعد الانتهاء من بعض أعماله في المول. متحمسًا لمشاهدة عرض إعادة الافتتاح، وصل باكرًا وانتظر بجانب البحيرة.
كان لديّ بعض العمل في المركز التجاري، وجئتُ باكرًا مع صديق، فقررنا التوجه إلى النافورة. ظننتُ أن العرض سيُستأنف الساعة السادسة مساءً، لكنني أدركتُ لاحقًا أنه يبدأ في السادسة والنصف مساءً. كان الأمر مُخيبًا للآمال بعض الشيء، فقد انتظرنا طويلًا، لكنني أعتقد أن الانتظار الإضافي سيجعل العرض أكثر متعة.
1 أكتوبر 2025، الساعة 6:19 مساءً
15 دقيقة متبقية!
يتزايد عدد الحشود الكبيرة حول البحيرة بشكل متزايد، وبدأت الموسيقى تعزف على نظام الصوت المعزز - مما يجذب انتباه كل الحاضرين في الموقع.
ويأتي هذا الاستئناف بفضل عمل مئات الأشخاص الذين عملوا على مدار الساعة لإعادة العرض الشهير إلى المدينة مع انخفاض درجات الحرارة.
1 أكتوبر 2025، الساعة 6:12 مساءً
ضباط على الدراجات
نشرت شرطة دبي ضباطًا على دراجات هوائية حول بحيرة البرج للمساعدة في السيطرة على الحشود الكبيرة التي تتجمع لإعادة افتتاح النافورة. جاب الضباط المنطقة بزيهم الأزرق والأسود المميز، على دراجات هوائية مزودة بصافرات إنذار وأضواء كاشفة.
1 أكتوبر 2025، الساعة 6:07 مساءً
"تجربة لا تُنسى"
وصلت بيتي، وهي سائحة من بيرو، إلى دبي برفقة مجموعة مكونة من 21 مسافرًا آخرين - جميعهم فوق سن الستين - حريصين على استكشاف عجائب المدينة وخلق ذكريات معًا.
شوهدت المجموعة وهي تلتقط صورًا قرب نافورة دبي مول، موثّقةً كل لحظة من رحلتهم. بالنسبة لهم، لم تكن دبي مجرد وجهة أخرى، بل تجربةً حالمة. وفي حديثها معنا، شاركت بيتي تجربتها في هذه الزيارة.
عندما وصلنا إلى دبي مول، أذهلنا تصميمه. كان حجم المكان بحد ذاته لا يُصدق. منذ لحظة وصولنا إلى دبي، كنا ننتظر رؤية برج خليفة، واليوم زرناه أخيرًا. الوقوف هنا والنظر إليه عن قرب تجربة ستبقى محفورة في ذاكرتنا للأبد،" قالت بيتي.
عندما زارت بيتي والمجموعة النافورة، أخبرهم مرشدهم في البداية أنها مغلقة وتحت الإنشاء. "شعرنا جميعًا بخيبة أمل بعض الشيء، لأن رؤية النافورة كانت أمرًا كنا نتطلع إليه بشدة. شاهدها الكثير منا على الإنترنت مرات لا تُحصى، لذا كان تفويتها أمرًا مخيبًا للآمال."
ولكن بعد بضع دقائق، عاد الدليل وأخبر المجموعة أنه سيكون هناك عرض اليوم.
إنه مختلف تمامًا عن مشاهدة فيديو. مشاهدته مباشرةً، وحتى العرض الأول، ستكون تجربة لا تُنسى.بيتي، سائح من بيرو
غيّر ذلك كل شيء، كنا في غاية السعادة. انتظرنا معًا كمجموعة، جميعنا فوق الستين من العمر، فرحين كالأطفال. كانت مشاهدة النافورة المجددة تنبض بالحياة أمام برج خليفة تجربة ساحرة، كما قالت بيتي.
1 أكتوبر 2025، الساعة 5:59 مساءً
مواعيد العرض الجديدة
تم تعديل مواعيد عرض نافورة دبي.
سيكون هناك عرضان متتاليان يوميًا بعد الظهر، الأول في الساعة 1 ظهرًا والثاني يبدأ في الساعة 1:30 ظهرًا في أيام الأسبوع والثاني و2 و2:30 ظهرًا أيام الجمعة.
ستقام العروض المسائية من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 11 مساءً على فترات مدتها 30 دقيقة.
1 أكتوبر 2025، الساعة 5:56 مساءً
تم تعزيز الأمن
يقوم أفراد أمن المركز التجاري بإرشاد العائلات وإدارة الطوابير والحفاظ على المسارات واضحة على طول الكورنيش، وضمان النظام والسلامة قبل إعادة فتح المركز التجاري في الساعة 6.30 مساءً.
1 أكتوبر 2025، الساعة 5:42 مساءً
احجز مكانك!
كانت العائلات والسياح والسكان يحملون الكاميرات في أيديهم، راغبين في مشاهدة العرض الأول بعد أشهر من الإغلاق.
منذ منتصف بعد الظهر، بدأت الحشود تتجمع حول النافورة، حيث حجز العديد من الزوار أماكنهم في وقت مبكر من الساعة الخامسة مساءً لضمان رؤية واضحة لعودة النافورة الرائعة.
كما كان الزوار المنتظرون على طول الكورنيش يراقبون القوارب وهي تتحرك ببطء عبر بحيرة برج، حيث تقوم بتنظيف المياه وإعدادها لعرض النافورة الأول في المساء.
وزاد هذا المشهد من الترقب، حيث احتفظ الناس بأماكنهم بصبر بينما يستمر العد التنازلي لإعادة الافتتاح.
1 أكتوبر 2025، الساعة 5:34 مساءً
استئناف في أقل من ساعة!
من المقرر أن تُستأنف نافورة دبي، إحدى أبرز معالم المدينة، عروضها قريبًا. في فبراير من هذا العام، أعلنت شركة إعمار العقارية عن إغلاق مؤقت للعروض "لإجراء تجديد شامل لتقديم رقصات مُحسّنة ونظام إضاءة وصوت مُحسّن".
بعد انقطاع دام قرابة ستة أشهر، سيبدأ العرض الأول لـ"قلب وسط مدينة دبي" خلال ساعة واحدة فقط.
في هذه الليلة، سوف تقوم آلاف الأضواء وعشرات أجهزة العرض ونفثات المياه الدرامية بضخ أكثر من 22 ألف جالون من الماء في الهواء أثناء العرض - وهو مشهد رائع يستحق المشاهدة.