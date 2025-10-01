تغطية مباشرة: نافورة دبي تستقبل الزوار على الطريقة الإماراتية الأصيلة

كان لديّ بعض العمل في المركز التجاري، وجئتُ باكرًا مع صديق، فقررنا التوجه إلى النافورة. ظننتُ أن العرض سيُستأنف الساعة السادسة مساءً، لكنني أدركتُ لاحقًا أنه يبدأ في السادسة والنصف مساءً. كان الأمر مُخيبًا للآمال بعض الشيء، فقد انتظرنا طويلًا، لكنني أعتقد أن الانتظار الإضافي سيجعل العرض أكثر متعة.