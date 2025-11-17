تغطية مباشرة:"دبي للطيران 2025": بناء واختبار مركبة راشد 2 في الإمارات..نحو القمر في 2026
17 نوفمبر 2025، 2:05 مساءً
استمرار العروض الجوية
تواصل الطائرات إبهار الجماهير بعروض مذهلة في السماء.
محمد سجاد
17 نوفمبر 2025، 2:02 مساءً
فلاي دبي تطلب 60 محرك GEnx-1B
طلبت فلاي دبي، ثاني ناقل جوي في دبي، يوم الاثنين 60 محرك GEnx-1B لأسطولها الأول من الطائرات العريضة الجسم المكون من 30 طائرة بوينغ 787-9 في اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025.
تشمل الاتفاقية، التي وُقعت مع العملاق الأمريكي GE Aerospace بمبلغ غير معلن، محركات احتياطية واتفاقية خدمات طويلة الأجل لدعم إطلاق الناقل لعمليات الطيران الطويلة المدى.
وضعت الناقل الجوي الذي يتخذ من دبي مقراً له أول طلبية لطائرات عريضة الجسم لعدد 30 طائرة بوينغ 787-9 في نسخة 2023 من معرض دبي للطيران، مما يوسع من تنوع أسطولها الحالي المكون بالكامل من طائرات بوينغ 737. ستسمح طائرة بوينغ 787 دريملاينر ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود لفلاي دبي بتوسيع آفاقها وتقديم المنتج المناسب في الوقت المناسب لتلبية احتياجات السوق والعملاء المتغيرة.
قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "تلعب أداء ومتانة محركاتنا دورًا أساسيًا في نجاح عملياتنا وخطط توسيع أسطولنا، خاصة ونحن نستعد لاستقبال طائرة بوينغ 787 في أسطولنا في السنوات القادمة".
في يوليو 2024، قال الغيث إن خطط التوسع للشركة تأثرت بشكل كبير بتحديث بوينغ الأخير بشأن التأخيرات المستمرة في جدول تسليم الطائرات.
قال راسل ستوكس، الرئيس والمدير التنفيذي لمحركات وخدمات الطيران التجاري في جي إي للطيران: "ستوفر محركات GEnx الموثوقية والكفاءة والمتانة لتشغيل أول أسطول عريض البدن للشركة. نحن متحمسون للمساهمة في دفع خطط توسع فلاي دبي".
منذ تقديمها في عام 2011، حققت عائلة محركات GEnx أكثر من 62 مليون ساعة طيران.
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ٢:٠٠ م
الإمارات تعود إلى القمر مرة أخرى
قال سالم حميد المري، مركز محمد بن راشد للفضاء، يوم الاثنين خلال اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025، إن الإمارات ستعود إلى القمر مرة أخرى في أقل من عام من الآن.
قال المري في جلسة بعنوان "قصص ما وراء الأرض" إن مهمة الإمارات القمرية المستكشف راشد 2 ستنطلق إلى الجانب البعيد من القمر في عام 2026. لم يتم تأكيد التاريخ بعد، لكن المري قال إن المستكشف راشد 2 سيتم نقله بواسطة شركة فايرفلاي للطيران الفضائي الأمريكية.
وأضاف أن المهندسين في مركز محمد بن راشد للفضاء أكملوا بناء واختبار المستكشف راشد 2، وتم إرساله إلى الولايات المتحدة لمرحلته التالية.
سيتم نشر عربة القمر الإماراتي على الجانب البعيد من القمر، وهو النصف الذي يظل دائمًا بعيدًا عن الأرض ويتميز بتضاريس وعرة وقشرة أكثر سمكًا.
أنجل تيسوريرو
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١:٥٠ م
فرسان الإمارات
عاد فرسان الإمارات لعرض آخر، هذه المرة يحلقون على ارتفاع منخفض مع تدفق الألوان عبر طول كل طائرة. طلاءهم المميز، المطلي بالذهب ليمثل الرمال والصحراء، والأسود ليعكس تراث النفط في الإمارات، لفت الأنظار بينما كانوا يمرون أمام الحشد بتشكيل محكم. مزيج الألوان والطيران الدقيق حول المدرج إلى عرض وطني كامل.
محمد سجاد
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١:٤٦ م
علم الإمارات في السماء
قام فرسان الإمارات بتلوين السماء بالأحمر والأبيض والأخضر أثناء صعودهم العمودي فوق أرض معرض دبي للطيران. توقف الحشد على الفور، مشاهدين الطائرات ترتفع بتشكيل مثالي حول المدرج إلى لحظة وطنية كاملة.
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١:٣٨ م
القوات الجوية الإماراتية تسيطر على السماء
تم إخلاء الجانب الأيسر من المدرج وسيطرت القوات الجوية الإماراتية على السماء بعرض كامل القوة. قاد التشكيل طائرة A330 MRTT، محاطة بطائرات ميراج 2000 9 وF16 بلوك 60، مع المزيد من المقاتلات خلفها بإحكام. الطائرة الأخيرة في المجموعة، G6 ألف، حلقت على ارتفاع منخفض وثابت، مكتسبة لقبها كعيون وآذان ساحة المعركة.
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١:٣٤ م
بدء العروض الجوية
امتلأت السماء فوق معرض دبي للطيران بموجة من المروحيات التي اجتاحت من الجانب الأيمن للمدرج. قادت الأباتشي الهجوم، تلتها بلاك هوك، بيل سكاوت، شينوك وبانثر بتشكيل محكم وسريع الحركة. اجتذبت الاندفاع المفاجئ للصوت ومسار الطيران المنخفض انتباه الحشد على الفور، مما جعلها واحدة من اللحظات البارزة في اليوم.
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١:٠٢ م
ماذا يأكل الناس في المعرض الجوي؟
هذا العام، تم تقديم قرية تموين جديدة — سكاي بايتس — لتقديم مجموعة متنوعة من خيارات الطعام العالمية للضيوف. وقد تم تكليف طيران الإمارات للتموين (EKFC) بتقديم أكثر من ٣٠٠,٠٠٠ وجبة في الحدث.
أكملت EKFC بناء مطبخين مركزيين رئيسيين من الصفر خصيصًا للحدث. كما لديهم غرف تبريد، مناطق لغسل الأطباق، تخزين مخصص، إمدادات طاقة مستقلة، ومناطق تبريد متخصصة للمعجنات، عمليات المطبخ البارد، وإنتاج المطبخ المركزي.
وماذا يتم تقديمه؟ مجموعة من الأطباق المتنوعة بقدر تنوع الزوار أنفسهم.
خدود لحم البقر المطهو ببطء في صلصة الكمأة السوداء، أطباق المزة الشرق أوسطية الفاخرة التي تكمل كباب الكفتة باللحم، لوبستر تندوري إماراتي مع أرز الزعفران، كورما الدجاج الهندي بالفستق، أطباق صينية تتميز بالطهي في المقلاة، والمزيد على القائمة.
ستحصل قاعات العرض أيضًا على خدمة حسب الطلب مع طلبات السلال، والمعجنات الطازجة، والتموين المخصص الذي يستجيب للاحتياجات الفورية.
طيران الإمارات للتموين
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١٢:٤١ م
طيران الإمارات تطلب ٦٥ طائرة بوينغ إضافية
أعلنت طيران الإمارات عن طلب ٦٥ طائرة بوينغ 777-9 إضافية، في معرض دبي للطيران ٢٠٢٥.
قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، إن الشركة لديها إجمالي ٣١٥ طائرة بوينغ تحت الطلب، بما في ذلك 777-X، وطائرات الشحن، وطائرات دريملاينر.
حضر السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، ومسؤولون كبار آخرون المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقة.
خلال معرض دبي للطيران 2023، طلبت طيران الإمارات 95 طائرة عريضة البدن والتزمت بطائرات بوينغ 777-9 و777-8 و787 إضافية، بقيمة 52 مليار دولار، لدعم خطط نموها، والحفاظ على أسطول حديث وفعال، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها.
محمد سجاد
17 نوفمبر 2025، 12:18 مساءً
طائرات بقدر ما تستطيع العين رؤيته
من النماذج بالحجم الطبيعي إلى النسخ المصغرة، من الملصقات إلى الطائرات التي يمكنك الدخول إليها، إنها طائرات بقدر ما تستطيع العين رؤيته في معرض دبي للطيران 2025.
محمد سجاد
محمد سجاد
محمد سجاد
17 نوفمبر 2025، 12:01 مساءً
1.5 ساعة متبقية على العروض الجوية
حدث بارز في معرض دبي للطيران كل عام هو العروض الجوية. ستشهد السماء فوق دبي وورلد سنترال عروضًا جوية مذهلة من الساعة 1:30 مساءً حتى 4:40 مساءً اليوم.
مكتب دبي الإعلامي
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١١:٥٠ صباحًا
مهمة الإمارات إلى حزام الكويكبات
تعرض وكالة الإمارات للفضاء عرضًا تفصيليًا لمهمة الإمارات القادمة إلى حزام الكويكبات، المقرر إطلاقها في عام ٢٠٢٨.
وعد بركات
يظهر النموذج كيف ستدرس المركبة سبعة كويكبات بين المريخ والمشتري.
كما تعرض الوكالة العرض التوضيحي لمهمة التعاون العربي للقمر الصناعي ٨١٣، المقرر إطلاقه في الربع الرابع من عام ٢٠٢٥. يعكس الاسم ٨١٣ السنة المرتبطة بنهضة بيت الحكمة في بغداد، رمز التقدم العلمي في المنطقة.
وعد بركات
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١١:٥٠ صباحًا
وصول رئيس الإمارات
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أيضًا إلى معرض دبي للطيران في اليوم الأول، حيث شاهد الطائرات المعروضة.
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١١:٥٠ صباحًا
ستارلينك على متن رحلات طيران الإمارات
في وقت سابق، قالت طيران الإمارات إن خدمة الواي فاي من ستارلينك ستكون متاحة عبر أسطولها الكامل في الخدمة، بدءًا من طائرات بوينغ ٧٧٧ في نوفمبر ٢٠٢٥. من المتوقع أن يكتمل الانتشار بحلول منتصف عام ٢٠٢٧.
ستكون الخدمة مجانية لجميع عملاء طيران الإمارات، في جميع الكبائن على الطائرات المجهزة بستارلينك، مع وصول بنقرة واحدة لا يتطلب دفعًا أو عضوية خاصة في سكاي واردز.
يمكنك قراءة المزيد عن هذا الإعلان هنا.
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١١:٣٣ صباحًا
طائرة الإمارات A380 في معرض دبي للطيران ٢٠٢٥
طائرة الإمارات A380 الشهيرة معروضة في المعرض، مما يتيح للزوار دخول الطائرة المتوقفة ومشاهدة الديكورات الداخلية الفاخرة والخارجية المهيبة.
محمد سجاد
محمد سجاد
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١١:٢٨ صباحًا
كيف تبدو الإجراءات الأمنية في المعرض؟
شرطة دبي كانت مستعدة تمامًا لهذا الحدث الضخم، حيث بدأت تحضيراتها قبل أسابيع.
تم وضع خطة شاملة يتم تنفيذها من قبل ١٢٠٠ فرد أمني.
لجنة تنظيم المعرض وشركاؤها كانوا يتعاونون مع الشرطة لضمان أمان الحدث. تم تعبئة لجنة أمن الفعاليات في دبي وهي مستعدة تمامًا لاستضافة المعرض بأمان عالمي المستوى.
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١١:١٥ صباحًا
عرض شرطة دبي
فرقة الموسيقى العسكرية الأيقونية لشرطة دبي قدمت عرضًا للترحيب بالضيوف في اليوم الأول من معرض دبي للطيران. ملأت الألحان الأجواء بينما كان الضباط يسيرون في المنطقة الخارجية للمكان.
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١١:١٥ صباحًا
الطائرات بين الحشود
يأخذ الزوار وقتهم في الإعجاب بالطائرات المعروضة في دبي وورلد سنترال. توفر المنحنيات الرمادية الأنيقة خلفية مدهشة لمئات المحادثات في الهواء، حيث ينبض معرض دبي للطيران بالحياة.
محمد سجاد
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١٠:٤٣ صباحًا
ما الجديد في معرض دبي للطيران هذا العام؟
تعد النسخة التاسعة عشرة الزوار بتجارب أكبر وأفضل. ستجلب التجارب الليلية الجديدة الحدث النهاري المزدحم إلى طاقة الليل المثيرة. سيقام حفل على المدرج في سكاي دايف دبي اليوم من الساعة ٨ مساءً حتى ١١ مساءً، وسيقام معرض الطيران بعد الظلام غدًا في موقع المعرض من الساعة ٥:٣٠ مساءً حتى ٩ مساءً.
إلى جانب هذه، إليك ما هو جديد في معرض دبي للطيران ٢٠٢٥:
نادي التنفيذيين للطيران: مكان مميز لقادة الطيران للالتقاء والتواصل.
التركيز على الاستدامة: تقنيات وابتكارات تقلل من الأثر البيئي.
عرض الطيران eVTOL: مستقبل التنقل الحضري مع السيارات الطائرة، التاكسي.
منطقة الإلهام
- الأكاديمية: منصة جديدة تعرض الابتكار للجيل القادم.
- العافية: منطقة هادئة تضم كبسولات حسية، محادثات عن الصحة النفسية وفحوصات صحية.
سباق المدرج: سباق ٥ كيلومترات على مدرج معرض دبي للطيران، كجزء من شهر تحدي دبي للياقة.
دوائر الشباب: مستوحاة من التقاليد الإماراتية، هذه الميزة الجديدة تمنح الجيل القادم صوتًا لتشكيل المستقبل.
تميمة معرض دبي للطيران: صقر لطيف يدعى فالكو هو التميمة الجديدة للعرض، بأجنحة تعمل بالطاقة الشمسية وذيل يحمل علم الإمارات.
عرض الطائرات بدون طيار: عرض جوي سيضيء السماء في معرض الطيران بعد الظلام.
سكاي بايتس: قرية تموين جديدة تقدم مأكولات عالمية.
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥، ١٠:١٩ صباحًا
وصول محمد بن راشد
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى معرض دبي للطيران 2025. ووفقًا لمكتب دبي الإعلامي، فإنه يستعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات المتطورة في الحدث.
أمس، رحب بالوفود المشاركة في المعرض، معبراً عن فخره بدبي والإمارات العربية المتحدة.
"نحن فخورون بأن الإمارات العربية المتحدة تعد مركزًا دوليًا رئيسيًا ومنصة في عالم الطيران."
محمد بن راشد آل مكتوم
وحيد عباس
17 نوفمبر 2025، 10:16 صباحًا
حادث تصادم متعدد المركبات في طريق معرض دبي للطيران
وقع حادث تصادم متعدد المركبات صباح يوم الاثنين على طريق مطار آل مكتوم مما تسبب في تأخير للسائقين والزوار إلى الحدث.
الخليج تايمز رصدت شاحنة مقلوبة على جانب الطريق. كما تم نقل عدد من السيارات المتضررة إلى الجانب.
17 نوفمبر 2025، 10:09 صباحًا
طوابير طويلة عند الأمن
يصطف الزوار لدخول معرض دبي للطيران، بعضهم على هواتفهم، والبعض الآخر يتحدث مع زملاء وأشخاص آخرين في الطابور. وقد بدأ اليوم الأول من المعرض بحضور قوي.
محمد سجاد
17 نوفمبر 2025، 10:05 صباحًا
كيفية الوصول إلى دبي وورلد سنترال
تعاون المنظمون مع إدارات النقل لتسهيل وصول الزوار والمندوبين إلى الموقع في دبي الجنوب.
يجب على الزوار الذين يقودون إلى المعرض الجوي الوقوف في مطار آل مكتوم واستخدام خدمات النقل المكوكية (تعمل من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً يوميًا، باستثناء يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، حيث ستكون متاحة حتى الساعة 9 مساءً). يوجد مواقف مخصصة للعارضين في الموقع.
تتوفر أيضًا حافلات مكوكية من محطة مترو إكسبو. تقدم خدمات التاكسي الإلكترونية خصمًا بنسبة 20 في المائة للمتوجهين إلى معرض دبي للطيران، بحد أقصى للخصم 15 درهمًا لأربع رحلات.
17 نوفمبر 2025، 9:55 صباحًا
هل أنت مستعد للإقلاع؟
أحد أكبر المعارض الجوية في العالم على وشك الانطلاق في دبي! من المتوقع أن تكون نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران الأكبر حتى الآن، مع عرض أكثر من 200 طائرة وتقنيات الجيل القادم. ستُعقد النسخة التاسعة عشرة تحت شعار 'المستقبل هنا' لمدة خمسة أيام بدءًا من اليوم في دبي وورلد سنترال (DWC).
مع أكثر من 1,500 عارض، بما في ذلك 440 مشاركًا جديدًا، و148,000 زائر تجاري، و490 وفدًا عسكريًا ومدنيًا من 115 دولة، يسود الحماس في الأجواء حيث يستعد عالم الطيران والجمهور الفضولي لتجربة أفضل وأحدث التقنيات المستقبلية.
لأول مرة على الإطلاق هذا العام، سيمتد الحدث إلى الليل، مع عروض ترفيهية حية وعرض طائرات بدون طيار. كما ستظهر لأول مرة هذا العام الطائرات الكهربائية العمودية (التاكسي الطائر) — مما يجلب دبي والعالم إلى مستقبل التنقل.
سيحظى الزوار بخمسة أيام من المعارض الغامرة، والعروض الجوية المبهرة، وحتى جناح الفضاء. تابعوا خليج تايمز للحصول على جميع المعلومات والتقنيات الجديدة في المعرض!