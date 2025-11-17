تغطية مباشرة:"دبي للطيران 2025": بناء واختبار مركبة راشد 2 في الإمارات..نحو القمر في 2026

يجب على الزوار الذين يقودون إلى المعرض الجوي الوقوف في مطار آل مكتوم واستخدام خدمات النقل المكوكية (تعمل من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً يوميًا، باستثناء يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، حيث ستكون متاحة حتى الساعة 9 مساءً). يوجد مواقف مخصصة للعارضين في الموقع.