تغطية مباشرة: الإمارات X وقطر: ملعب الدوحة يكتظ بالجماهير في انتظار مباراة التأهل المصيرية لكأس العالم

"تحدث إلينا أحد المشجعين الإماراتيين المُخلصين في الملعب، واصفاً الأجواء بأنها تتجاوز حدود الحماس، وقال إن لديه أملاً كبيراً في أن تتمكن الإمارات من التأهل الليلة. وعلى الرغم من جدول أعماله المزدحم، توجه طبيب الأورام الإماراتي الشهير، البروفيسور حميد الشامسي، مباشرة إلى الدوحة بعد انتهائه من واجباته الطبية، متحمساً لرؤية منتخب بلاده يتأهل إلى كأس العالم 2026

وقال مؤسس ومدير خدمات الأورام الطبية في مدينة برجيل الطبية: "لأكون صريحاً، كنت مشغولاً جداً اليوم في العيادة. شاهدت عشرات المرضى، لكنني كنت مُصمماً على إنهاء العيادة والتوجه إلى الدوحة لحضور هذه المباراة المصيرية".

الشامسي، الذي حضر كأس العالم في التسعينيات، يتوق الآن إلى "رؤية فرحة أخرى.

وخلافاً لآلاف المشجعين الإماراتيين الآخرين الذين توافدوا إلى الدوحة لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على مقاعد بسبب نفاد التذاكر، تمكن الشامسي من حجز مقعد لنفسه. ومع ذلك، فإن ذلك لم يحطم معنوياتهم، حيث أظهرت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حشوداً منهم وهم يهتفون دعماً لـ "البيض"."