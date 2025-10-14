تغطية مباشرة: الإمارات X وقطر: ملعب الدوحة يكتظ بالجماهير في انتظار مباراة التأهل المصيرية لكأس العالم
14 أكتوبر 2025، الساعة 8:39 مساء
الأبيض في الملعب
يتواجد فريق الإمارات على أرض الملعب لإجراء الإحماء قبل أقل من 30 دقيقة من انطلاق المباراة. ألقِ نظرة:
14 أكتوبر 2025، الساعة 8:23 مساء
تصريحات المدربين
قبيل المباراة، تحدث كلا المدربين عن كيفية تعاملهما مع هذا الاختبار النهائي.
بالنسبة للمدرب الإسباني لمنتخب قطر، جولين لوبيتيغي، فإن كل الاهتمام مُنصَب على لاعبيه. حيث قال: 'نحن نواجه خصماً قوياً بمدرب استثنائي. تركيزنا الكامل مُنصَب على المباراة، وليس على النتائج الماضية بين الفريقين'.
من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب الإماراتي، الروماني كوزمين أولاريو، إن فريقه مستعد تماماً: 'يجب أن نكون قادرين على تجاوز أي لحظة، أي صعوبة، وأي ضغط من الجمهور أو الحكم. نحن نركز فقط على الطريقة التي سنلعب بها وعلى الهدف الذي نسعى إليه'."
14 أكتوبر 2025، الساعة 8:18 مساء
"الإمارات هي بيتنا"
دعماً لزوجها ولفريق 'البيض'، عبّرت ماريانا مياكي، زوجة نجم منتخب الإمارات كايو لوكاس فيرناندو، عن شعورها بـ 'القلق والحماس والثقة' تجاه المباراة الكبيرة الليلة.
وقالت ماريانا لنا: 'رؤيته يرتدي القميص ويمثل بلداً نحبه تجعلني متأثرة عاطفياً. الإمارات هي بيتنا، وتمثيله للمنتخب الوطني هو مصدر سعادة كبيرة'.
وعندما سُئلت عن كيفية احتفالها إذا تأهلت الإمارات الليلة، قالت إنها قد ينتهي بها الأمر بأن تصبح عاطفية جداً، تماماً كما حدث في المرة الماضية عندما فاز الشارقة بلقب دوري أبطال آسيا 2."
14 أكتوبر 2025، الساعة 8:01 مساء
لعبة تكتيكية
تدخل الإمارات مواجهة الليلة وهي تحتاج إلى التعادل فقط لضمان التأهل، لكنّ النهج الحذر والأسلوب الدفاعي لن يكون كافياً. لإثبات هيمنتها الحقيقية على منافستها الخليجية، يجب على الإمارات أن تلعب كرة قدم إيجابية وهجومية. والفوز من شأنه أن يعزز سلطتها ويوجه رسالة قوية تسرّ المدرب كوزمين أولاريو.
في المقابل، لن يكون لدى قطر أي مجال للخطأ. فالتأهل التاريخي الأول إلى كأس العالم على المحك، ومن المتوقع أن تلعب بكل قوة منذ صافرة البداية. تحت إشراف مدرب ريال مدريد وإسبانيا السابق جولين لوبيتيغي، من المرجح أن تنفذ قطر هجوماً متواصلاً، وتضغط عالياً وتسيطر على الاستحواذ لتفكيك دفاع المنتخب الإماراتي الذي كان مرتاحاً حتى هذه المرحلة.
تَعِدُ المباراة بأن تكون صداماً تكتيكياً مثيراً: صمود الإمارات المحسوب مقابل طموح قطر الذي لا يلين.
14 أكتوبر 2025، الساعة 7:52 مساء
الملعب ممتلئ
درجات مشجعي الإمارات في ملعب جاسم بن حمد ممتلئة بجميع المؤيدين قبل لحظة من الفخر الوطني والحماس. ألقِ نظرة:
14 أكتوبر 2025، الساعة 7:48 مساء
تشكيلة المنتخب الإماراتي
14 أكتوبر 2025، الساعة 7:45 مساء
3 سيناريوهات محتملة
معركة الليلة هي مباراة حاسمة وحقيقية لا تقبل القسمة على اثنين لكل من 'العنابي' و 'البيض'. إليك ما سيحدث في السيناريوهات التالية:
فوز الإمارات: يعني ذلك تأهل الإمارات مباشرة إلى كأس العالم. تتصدر الإمارات حالياً المجموعة الأولى بثلاث نقاط، بينما تملك قطر نقطة واحدة. أما بالنسبة لقطر، فسيتعين عليها خوض جولة الملحق الفاصل في نوفمبر ضد الفريق صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، والتي تضم السعودية والعراق وإندونيسيا.
فوز قطر: عندها ستكون الإمارات هي الفريق الذي سيخوض جولة الملحق الفاصل في نوفمبر، وستتأهل قطر مباشرة إلى كأس العالم لأول مرة عبر التصفيات. (سبق للعنابي المشاركة في الحدث العالمي عندما استضافت الدوحة كأس العالم 2022).
التعادل: التعادل بأي نتيجة سيضمن مقعداً مباشراً للإمارات في كأس العالم العام المقبل. أما بالنسبة لـ 'العنابي' – المنتخب القطري – فإن التعادل سيعني التوجه إلى جولة الملحق الفاصل في نوفمبر."
14 أكتوبر 2025، الساعة 7:36 مساء
في انتظار فرحة أخرى
"تحدث إلينا أحد المشجعين الإماراتيين المُخلصين في الملعب، واصفاً الأجواء بأنها تتجاوز حدود الحماس، وقال إن لديه أملاً كبيراً في أن تتمكن الإمارات من التأهل الليلة. وعلى الرغم من جدول أعماله المزدحم، توجه طبيب الأورام الإماراتي الشهير، البروفيسور حميد الشامسي، مباشرة إلى الدوحة بعد انتهائه من واجباته الطبية، متحمساً لرؤية منتخب بلاده يتأهل إلى كأس العالم 2026
وقال مؤسس ومدير خدمات الأورام الطبية في مدينة برجيل الطبية: "لأكون صريحاً، كنت مشغولاً جداً اليوم في العيادة. شاهدت عشرات المرضى، لكنني كنت مُصمماً على إنهاء العيادة والتوجه إلى الدوحة لحضور هذه المباراة المصيرية".
الشامسي، الذي حضر كأس العالم في التسعينيات، يتوق الآن إلى "رؤية فرحة أخرى.
وخلافاً لآلاف المشجعين الإماراتيين الآخرين الذين توافدوا إلى الدوحة لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على مقاعد بسبب نفاد التذاكر، تمكن الشامسي من حجز مقعد لنفسه. ومع ذلك، فإن ذلك لم يحطم معنوياتهم، حيث أظهرت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حشوداً منهم وهم يهتفون دعماً لـ "البيض"."
14 أكتوبر 2025، الساعة 7:25 مساء
سجل المواجهات المباشرة
كيف سارت المواجهات السابقة بين الإمارات وقطر؟ إجمالاً، التقى الفريقان في 36 مباراة، وكانت النتائج كالتالي:
فوز الإمارات: 12
فوز قطر: 14
تعادل: 10
كانت هاتان المباراتان جزءاً من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
المباراتان الأخيرتان: فازت الإمارات بالمباراتين الأخيرتين ضد قطر بنتيجة
3−1 في الدوحة يوم 5 سبتمبر من العام الماضي،
وبفوز كبير بنتيجة 0−5 في 19 نوفمبر.
14 أكتوبر 2025، الساعة 7:22 مساء
الاستعداد على قدم وساق
14 أكتوبر 2025، الساعة 7:17 مساء
لقد حوَّلت قطر ملعب جاسم بن حمد إلى حصن رئيسي في رحلتها نحو كأس العالم 2026، حيث استضافت عليه ثلاث مباريات حاسمة حتى الآن: فوز 1−0 على إيران، وخسارة ودية 4−1 أمام روسيا، وتعادل سلبي مع عُمان.
ميزة اللعب على أرضها لم تكن يوماً أكثر أهمية لفريق يأمل في بلوغ النهائيات للمرة الأولى على الإطلاق!"
14 أكتوبر 2025، الساعة 7:09 مساء
وصول مشجعو الأبيض
جمهور الإمارات في الملعب قبل صافرة البداية بوقت طويل مع تزايد الحماس
14 أكتوبر 2025، الساعة 6:57 مساء
ستة منتخبات آسيوية تأهلت بالفعل لكأس العالم! حيث ضمنت منتخبات أستراليا، وإيران، واليابان، والأردن، وجمهورية كوريا، وأوزبكستان مقاعدها، ولم يتبق الآن سوى أربعة مقاعد آسيوية فقط.
تخوض منتخبات إندونيسيا، والعراق، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة صراعاً محتدماً للوصول إلى الجولة الرابعة وإبقاء أحلامها في كأس العالم حية.
٤ مقاعد متبقية
14 أكتوبر 2025، الساعة 6:52 مساء
الملعب جاهز
معركة الليلة ستبدأ في استاد جاسم بن حمد بنادي السد بعد حوالي ساعتين من الآن. وقد خصص هذا الملعب الذي يتسع لـ 15,000 متفرج نسبة 8% من سعته - أي ما يقرب من 1,200 تذكرة - لجماهير دولة الإمارات العربية المتحدة.
ألقِ نظرة على أرضية الملعب قبل المواجهة الحاسمة:
و قد بدأت الاستعدادات في الاستاد في وقت مبكر:
14 أكتوبر 2025، الساعة 6:45 مساء
حماس كرة القدم يشتعل!
بالنسبة لقطر، لا يزال حماس استضافة كأس العالم عام 2022 في أرضها يسيطر على الأجواء، واليوم، تصل رحلة الوصول إلى نهائيات كأس العالم FIFA 2026 إلى مرحلة حاسمة. فبعد أقل من ثلاثة ساعات، ستبدأ المعركة على الأراضي القطرية، والتاريخ يُصنع الآن.
من جهة أخرى، تتمنى الإمارات العربية المتحدة أن تضع حداً لعقود من الغياب عن كأس العالم، وتسعى جاهدة لتأمين مكان لها في نسخة العام المقبل التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
مباراة اليوم تعد بالكثير من الإثارة والحماس!
14 أكتوبر 2025، الساعة 6:30 مساء
"حلم أمة"
الليلة، أصبح "حلم أمة" أقرب من أي وقت مضى، حيث يقف المنتخب الإماراتي لكرة القدم، الأبيض، على بُعد مباراة واحدة فقط من التأهل لكأس العالم - بعد انتظار دام 35 عامًا.
وصلت الإثارة إلى ذروتها، والأصابع متقاطعة في جميع أنحاء الإمارات قبل المباراة التأهيلية التي لا تقبل القسمة على اثنين ضد قطر في الدوحة - مواجهة ستمنح فريقًا واحدًا مقعدًا مباشرًا في مونديال 2026. من سيكون الفائز؟
ابقوا معنا هنا في صحيفة خليج تايمز، حيث سنقدم لكم جميع النتائج المباشرة وأبرز لقطات المباراة على الطريق إلى التأهل - بالإضافة إلى جميع الأجواء داخل وخارج الملعب.