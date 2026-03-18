تغطية مباشرة: لحظة بلحظة.. ترقب هلال العيد في سماء الإمارات
5:59 مساءً
هل تعطلت خططكم للعيد؟
إذا تأثرت مخططاتكم لعطلة العيد بسبب الحرب الإقليمية، فلا داعي للقلق؛ حيث تبدي شركات الطيران ووكالات السفر في الإمارات مرونة عالية، مقدمةً خيارات استرداد الأموال، أو الحصول على رصيد سفر، أو إمكانية إعادة الجدولة واختيار وجهات بديلة.
5:53 مساءً
غائم أم مشمس؟ حالة الطقس المتوقعة
قد يشهد سكان الإمارات طقساً غائماً واحتمال هطول أمطار خلال عيد الفطر 2026. وتشير التوقعات الأولية للمركز الوطني للأرصاد إلى أن الأجواء قد تبقى غير مستقرة جزئياً، مع قابليتها للتغير.
5:47 مساءً
تغير المسار بعد 28 فبراير
تغيرت وتيرة الحياة في المنطقة بعد أحداث 28 فبراير، ومعها تغيرت أنماط السفر؛ حيث بات المسافرون يفضلون التذاكر المستردة والوجهات البديلة. ورغم قوة الرغبة في السفر، إلا أن إغلاق الأجواء وتنبيهات الطيران أعادت صياغة خطط العطلات بشكل جذري.
5:41 مساءً
قفزة في أسعار المزارع الخاصة
شهدت أسعار تأجير المزارع (Farm stays) قفزة حادة في فبراير استعداداً للعيد؛ حيث ارتفعت الأسعار اليومية من 2,000 درهم إلى أكثر من 5,500 درهم لليلة الواحدة، مع اكتمال الحجوزات للعائلات التي تفضل التجمعات المفتوحة.
5:37 مساءً
الكويت تمنع التجمعات الكبيرة
أعلنت الكويت حظراً مؤقتاً على المسرحيات، والحفلات الموسيقية، وحفلات الزفاف، والتجمعات الكبيرة خلال عيد الفطر وحتى إشعار آخر، وذلك لدواعٍ أمنية وضماناً لسلامة الجمهور في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
5:35 مساءً
إلغاء ألعاب "القرية العالمية" النارية
بينما يرتبط العيد في دبي بالألعاب النارية والعروض الجوية، أعلنت "القرية العالمية" إلغاء عروضها الشهيرة وإغلاق أبوابها "حتى إشعار آخر" كإجراء احترازي، وسط دعوات الملايين بأن يحل السلام والرخاء في البيوت والأوطان.
5:31 مساءً
12 مرصداً لتحري الهلال في السعودية
أعلنت المحكمة العليا السعودية أن 12 مرصداً تترقب هلال شهر شوال، مع تركز عمليات التحري الرئيسية في منطقتي "سدير" و"تمير" بمشاركة فلكيين من جامعة المجمعة.
5:26 مساءً
القوات المسلحة.. العيون الساهرة
مع اقتراب العيد، تواصل الدفاعات الجوية الإماراتية العمل على مدار الساعة لضمان عطلة آمنة. يقف أبطال القوات المسلحة في الخطوط الأمامية لحماية الملايين. ومنذ بدء الهجمات الإيرانية، تصدت الدفاعات الجوية لـ 327 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ كروز، و1,699 طائرة مسيرة، في مهمة وطنية قدمت خلالها الإمارات شهيدين من أبنائها، بينما سقط 6 ضحايا مدنيين وأصيب 158 آخرون.
5:21 مساءً
عيد الفطر وسط الهجمات الإيرانية
تبدو أجواء عيد الفطر هذا العام هادئة ورصينة في ظل التصعيد العسكري غير المسبوق الذي تشهده المنطقة. وقد دعت الإمارات ودول الخليج مراراً إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية. وتساءل مراقبون: كيف يمكن للدول الانخراط في الدبلوماسية بينما تستمر الضربات الصاروخية؟ حيث أكد كبار المسؤولين أن الحوار غير ممكن والدول تحت القصف. وقالت لانا نسيبة، وزيرة دولة بوزارة الخارجية الإماراتية: "الوساطة لا يمكن أن تحدث إلا عندما تصمت المدافع".
5:17 مساءً
أقصر عطلة؟
أعلنت الفلبين يوم الجمعة 20 مارس عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر، مما يعني أن البلاد ستحتفل بنهاية رمضان بعطلة ليوم واحد فقط.
5:12 مساءً
ماذا عن الدول الأخرى؟
منحت عُمان المقيمين 5 أيام إجازة (من 19 إلى 24 مارس). بينما ستحصل السعودية والأردن على 4 أيام؛ ففي الأردن تبدأ العطلة صباح الجمعة 20 مارس حتى مساء الاثنين 23 مارس. وفي السعودية، تمتد لأربعة أيام لجميع الموظفين بدءاً من 18 مارس. أما في الكويت، فهناك احتمالان: إذا انتهى رمضان الخميس، تكون العطلة 5 أيام، وإذا انتهى الأربعاء، تكون 4 أيام.
5:07 مساءً
عطلات الدول الإسلامية
أعلنت قطر عن عطلة طويلة لمدة أسبوع كامل للقطاع الحكومي تبدأ من 17 مارس وتنتهي في 23 مارس، على أن يستأنف الموظفون عملهم في 24 مارس، وذلك لمساعدة السكان على الاستعداد والتركيز على العبادات والوقت العائلي.
5:04 مساءً
أول أيام العيد في أستراليا
أعلن مجلس الأئمة الوطني الأسترالي أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بناءً على الحسابات الفلكية والمراصد العلمية المتخصصة.
4:58 مساءً
تركيا وسنغافورة تعلنان موعد العيد
أعلنت تركيا أن الجمعة 20 مارس هو أول أيام العيد بناءً على الحسابات الفلكية المسبقة، بينما أعلنت سنغافورة أن السبت 21 مارس هو غرة شوال نظراً لاستحالة رؤية الهلال يوم الخميس من أراضيها.
4:54 مساءً
بالصور: كيف يحتفل العالم بالعيد؟
رغم الظروف الصعبة، ترفض الثقافات العالمية أن ينطفئ بريق العيد. إليكم لمحات من الاستعدادات:
باكستان: عمال يجهزون "الأساور الزجاجية" في حيدر آباد.
سوريا: زحام في سوق الحميدية بدمشق لشراء ملابس العيد.
فلسطين: طفل يمتطي حصاناً في رام الله استعداداً للفرحة.
كشمير: نساء يشترين الحلويات والمخبوزات في سريناغار.
بنجلاديش: الآلاف يكتظون فوق القطارات لمغادرة دكا وقضاء العيد مع عائلاتهم.
4:49 مساءً
هل تود المشاركة في تحري الهلال؟
دعا مجلس الإمارات للإفتاء الجمهور لتحري الهلال مساء اليوم، ويمكن للمواطنين والمقيمين تقديم ملاحظاتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أو أرقام التواصل.
4:45 مساءً
التواريخ المتوقعة
توقع مركز الفلك الدولي (ومقره الإمارات) أن يكون يوم الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر، نظراً لاستحالة رؤية الهلال فلكياً يوم 18 مارس، مما يجعل رمضان هذا العام 30 يوماً.
4:35 مساءً
"رمضان مرّ كطرفة عين"
أين ذهب الوقت؟ نشعر وكأن إعلان اليوم الأول من شهر رمضان المبارك كان بالأمس فقط، وها نحن الآن ننتظر رؤية هلال العيد.
لقد كان شهراً حافلاً، لكن المشاهد المعتادة للصلوات، وموائد الإفطار، وأعمال الخير كانت تبعث على الطمأنينة. وفي حديثه بمناسبة آخر صلاة جمعة في الشهر الفضيل، قال فيصل أحمد، الذي يدير محلاً للهواتف المتحركة:
"هذا اليوم يجعلني أفكر دائماً في كيف قضيت رمضان.. هل صليت بما يكفي؟ هل ساعدت الآخرين؟"
4:18 مساءً
تبادل تهاني العيد بين قيادة الإمارات وعُمان
مع اقتراب هذه المناسبة السعيدة، يتبادل القادة التهاني والدعوات؛ حيث تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر مع جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
وقد أعرب القائدان عن تمنياتهما بالخير والبركات للبلدين ولجميع شعوب العالم، داعيين الله أن يديم نعم الأمن والرخاء.
18 مارس 2026، 4:08 مساءً
"باركين" تعلن عن مواقف مجانية
أعلنت شركة باركين ومقرها دبي عن مواقف مجانية للسيارات خلال عيد الفطر. وقالت الشركة: "ستكون جميع مواقف السيارات العامة مجانية باستثناء مواقف السيارات متعددة الطوابق".
يسري هذا من الخميس 19 مارس إلى الأحد 22 مارس. وستُستأنف رسوم مواقف السيارات في 23 مارس.
18 مارس 2026، 3:56 مساءً
نوافيكم بآخر تحديثات العيد
بينما ينتظر سكان الإمارات إعلان عيد الفطر، يتطلع الكثيرون إلى الاحتفالات. لكن هذا العام - تحمل العطلات مسحة حزينة. مع استمرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج، يتطلع المسلمون وغير المسلمين على حد سواء إلى العيد لرفع معنوياتهم.
بالنسبة للكثيرين، ستكون العطلات استراحة مرحب بها من صخب الحياة اليومية - فرصة لإعادة التواصل مع العائلات والأصدقاء والاستمتاع بالأطباق التقليدية. من التجمعات الكبيرة إلى اللقاءات الحميمة، جميع الخطط تعتمد على رؤية الهلال.
بينما تجتمع لجنة استطلاع الهلال في الإمارات اليوم، ستوافيكم الخليج تايمز بآخر التحديثات، من مواقف السيارات المجانية إلى احتفالات العيد حول العالم.