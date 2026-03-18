تغطية مباشرة: لحظة بلحظة.. ترقب هلال العيد في سماء الإمارات

5:59 مساءً

هل تعطلت خططكم للعيد؟

إذا تأثرت مخططاتكم لعطلة العيد بسبب الحرب الإقليمية، فلا داعي للقلق؛ حيث تبدي شركات الطيران ووكالات السفر في الإمارات مرونة عالية، مقدمةً خيارات استرداد الأموال، أو الحصول على رصيد سفر، أو إمكانية إعادة الجدولة واختيار وجهات بديلة.

5:53 مساءً

غائم أم مشمس؟ حالة الطقس المتوقعة

قد يشهد سكان الإمارات طقساً غائماً واحتمال هطول أمطار خلال عيد الفطر 2026. وتشير التوقعات الأولية للمركز الوطني للأرصاد إلى أن الأجواء قد تبقى غير مستقرة جزئياً، مع قابليتها للتغير.

5:47 مساءً

تغير المسار بعد 28 فبراير

تغيرت وتيرة الحياة في المنطقة بعد أحداث 28 فبراير، ومعها تغيرت أنماط السفر؛ حيث بات المسافرون يفضلون التذاكر المستردة والوجهات البديلة. ورغم قوة الرغبة في السفر، إلا أن إغلاق الأجواء وتنبيهات الطيران أعادت صياغة خطط العطلات بشكل جذري.

5:41 مساءً

قفزة في أسعار المزارع الخاصة

شهدت أسعار تأجير المزارع (Farm stays) قفزة حادة في فبراير استعداداً للعيد؛ حيث ارتفعت الأسعار اليومية من 2,000 درهم إلى أكثر من 5,500 درهم لليلة الواحدة، مع اكتمال الحجوزات للعائلات التي تفضل التجمعات المفتوحة.

5:37 مساءً

الكويت تمنع التجمعات الكبيرة

أعلنت الكويت حظراً مؤقتاً على المسرحيات، والحفلات الموسيقية، وحفلات الزفاف، والتجمعات الكبيرة خلال عيد الفطر وحتى إشعار آخر، وذلك لدواعٍ أمنية وضماناً لسلامة الجمهور في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

5:35 مساءً

إلغاء ألعاب "القرية العالمية" النارية

بينما يرتبط العيد في دبي بالألعاب النارية والعروض الجوية، أعلنت "القرية العالمية" إلغاء عروضها الشهيرة وإغلاق أبوابها "حتى إشعار آخر" كإجراء احترازي، وسط دعوات الملايين بأن يحل السلام والرخاء في البيوت والأوطان.

5:31 مساءً

12 مرصداً لتحري الهلال في السعودية

أعلنت المحكمة العليا السعودية أن 12 مرصداً تترقب هلال شهر شوال، مع تركز عمليات التحري الرئيسية في منطقتي "سدير" و"تمير" بمشاركة فلكيين من جامعة المجمعة.

5:26 مساءً

القوات المسلحة.. العيون الساهرة

مع اقتراب العيد، تواصل الدفاعات الجوية الإماراتية العمل على مدار الساعة لضمان عطلة آمنة. يقف أبطال القوات المسلحة في الخطوط الأمامية لحماية الملايين. ومنذ بدء الهجمات الإيرانية، تصدت الدفاعات الجوية لـ 327 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ كروز، و1,699 طائرة مسيرة، في مهمة وطنية قدمت خلالها الإمارات شهيدين من أبنائها، بينما سقط 6 ضحايا مدنيين وأصيب 158 آخرون.