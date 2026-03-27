تغطية مباشرة: عواصف رعدية تطال الإمارات ليلاً والسكان يستيقظون على سماء قاتمة

08:07 صباحاً

سائقو التوصيل غير ملزمين باستلام الطلبات أثناء الأمطار

أظهر مقطع فيديو تمت مشاركته مع "خليج تايمز" أحد سائقي "طلبات" وهو يواصل طريقه بينما غمرت مياه الأمطار الشارع، لتصل إلى منتصف الدراجة النارية التي يقودها.

أفادت مراسلة "خليج تايمز" هند الدح، أن شركات التوصيل أكدت أن السائقين غير مطالبين بقبول الطلبات والقيادة في هذه الظروف الجوية، وأن سلامتهم هي الأولوية القصوى. ورداً على الفيديو المذكور، أكدت شركة "طلبات" لـ "خليج تايمز" أن هذه كانت واقعة فردية ولا تعكس آلية عمل الشركة.

وقالت الشركة في بيانها:

"سلامة سائقينا كانت وستظل أولويتنا القصوى. خلال هطول الأمطار الغزيرة، نقوم بتعليق العمليات بشكل استباقي في المناطق التي تعتبر فيها الظروف غير آمنة، تماشياً مع بروتوكولات السلامة وتوجيهات السلطات المحلية."

— شركة طلبات

وأضافت "طلبات" أن سائقيها غير ملزمين بمواصلة التوصيل في الظروف الجوية غير المستقرة إذا شعروا بعدم الأمان، مشيرة إلى أنه بإمكانهم "تسجيل الخروج من النظام (Go Offline) في أي وقت دون أي عواقب". وأوضحت أن القرارات تُتخذ في الوقت الفعلي بناءً على البيانات المباشرة، والمعلومات الميدانية، والمراقبة المستمرة للظروف التي قد تتغير بسرعة، ويتم مراجعة أي حوادث يتم رصدها والتعامل معها فوراً.

07:53 صباحاً

ماذا يقول الرادار؟

تكشف لقطة رادار الطقس هذه عن نظام أمطار واسع ونشط يكتسح دولة الإمارات، مع خلايا عاصفة متفاوتة الشدة تمتد من ساحل الخليج العربي إلى عمق المياه المحيطة.

تظهر الصور الملونة — حيث يشير اللون الأخضر إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة، والأزرق إلى هطول أمطار غزيرة، بينما يشير الأحمر والبرتقالي إلى أشد الزخات غزارة — مجموعات متعددة من النشاط الحملي الملحوظ. تتركز أقوى الخلايا، التي تظهر باللونين الأحمر والبرتقالي، جهة الشرق وعلى طول الخليج، مع وجود نظام عاصفة شديد بشكل خاص يندفع من الجانب الأيمن للإطار، مما يشير إلى أن الطقس الأكثر شدة قد وصل بالفعل إلى اليابسة.