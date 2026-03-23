تغطية مباشرة: مطار الشارقة يصدر تنبيهاً ..وبدء أمطار غزيرة وعواصف رعدية في دبي
12:36 ظهراً
إغلاق الحدائق العامة في الشارقة
أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن الإغلاق المؤقت لجميع الحدائق في المدينة بسبب الظروف الجوية غير المستقرة. وأكدت البلدية أن هذا القرار سيظل سارياً حتى استقرار حالة الطقس لضمان سلامة الزوار.
12:33 ظهراً
الشارقة ترفع درجة الجاهزية القصوى لمواجهة الأمطار
أكدت بلدية مدينة الشارقة استعداد فرقها بالكامل للتعامل مع كافة البلاغات المتعلقة بالطقس، حيث فعلت خطط الاستجابة السريعة لضمان انسيابية الحركة، وسخرت الإمكانيات التالية:
الكوادر البشرية: نشر 1200 موظف من مهندسين وفنيين وفرق دعم.
المعدات الميدانية: توفير 180 صهريجاً، و140 مضخة ذات طاقة استيعابية عالية، و6 مركبات متطورة لسحب المياه، و20 آلية إنقاذ.
البنية التحتية: تجهيز 67 بحيرة لتجميع مياه الأمطار بكفاءة.
التواصل: تفعيل مركز الاتصال عبر الرقم (993) لاستقبال بلاغات الجمهور والتعامل معها فوراً.
12:26 ظهراً
5 نصائح من "ديوا" لضمان سلامة الكهرباء أثناء المطر
أصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مجموعة من الإرشادات الوقائية لسكان دبي لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وسلامة المنازل:
فحص التوصيلات المكشوفة: تأمينها باستخدام مقابس وتركيبات مقاومة للماء.
التأريض: التأكد من تأريض كافة التوصيلات بشكل صحيح في لوحة التوزيع الكهربائية.
الخزانات الكهربائية: إغلاق جميع الخزانات الكهربائية الموجودة عند مداخل المنازل بإحكام.
نوافذ العدادات: استبدال أي نوافذ عدادات تالفة (سواء في غرف الخدمات أو مداخل الفلل).
إغلاق الأنابيب: سد جميع الأنابيب الاحتياطية (Conduits) الموجودة على أسطح المباني.
12:18 ظهراً
إجراءات السلامة أثناء هطول "البَرَد"
عندما يتقلب الطقس بشكل غير متوقع، فإن القليل من الحذر الإضافي يضمن سلامة الجميع. أصدرت وزارة الداخلية الإماراتية دليلاً إرشادياً للسلامة في ظل تساقط البَرَد وحالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة:
ابقَ في المنزل ولا تخرج إلا للضرورة القصوى.
غطِّ السيارات والممتلكات الخارجية لحمايتها من التضرر.
التزم بحدود السرعة وحافظ على مسافة أمان كافية بين المركبات.
إذا كنت في الخارج، انتقل فوراً إلى مكان آمن ومغلق.
إذا كنت تقود السيارة، أوقفها في مكان آمن وابقَ داخلها.
تابع تحذيرات الطقس والتحديثات من الجهات الرسمية فقط.
12:13 ظهراً
الأصوات المسموعة هي "رعد".. السلطات توضح
في ظل الأحوال الجوية الحالية، طمأنت شرطة دبي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، السكان بأن الأصوات المصاحبة للطقس، مثل الرعد، هي أصوات طبيعية.
وأكدت السلطات أنه في حال وجود أي تهديد حقيقي، سيتم إصدار تحذيرات وتعليمات رسمية فوراً عبر نظام الإنذار المبكر الوطني لضمان سلامة الجميع. كما حثت السكان على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات لضمان الوضوح والهدوء.
12:09 ظهراً
السلامة خلال الأحوال الجوية غير المستقرة
مع استمرار هطول الأمطار في أجزاء من الإمارات، تقوم منصات التوصيل بتعديل عملياتها لمنح الأولوية لسلامة السائقين وإدارة تأخير الخدمات.
أبلغت منصة "طلبات" (Talabat) العملاء أنه مع استمرار الأجواء الماطرة، يتخذ السائقون احتياطات إضافية على الطرق، ونتيجة لذلك، قد تشهد بعض الطلبات أوقات توصيل أطول مع بقاء السلامة هي الأولوية القصوى.
وبالمثل، أقرت منصة "نون" (Noon) بأن الظروف الجوية السيئة قد تؤثر على جداول التنفيذ، ناصحةً العملاء بتوقع تأخيرات محتملة في التوصيل.
كما صرحت شركة "كريم" (Careem): "عمليات التوصيل أبطأ حالياً للحفاظ على سلامة الكابتن".
يُنصح العملاء بتوقع التأخير وتخطيط طلباتهم بناءً على ذلك.
12:05 ظهراً
الأمطار تبطئ حركة المرور
أمطار على الطرق، وصبر في الأجواء.. حركة المرور تدخل رسمياً في "المسار البطيء". أدت الأمطار الغزيرة إلى تباطؤ حركة السير، حيث أثرت الطرق المبتلة وانخفاض الرؤية على التنقلات اليومية. ويواجه السائقون ازدحاماً أكبر مع تقليل السرعات وتوخي الحذر الزائد على الأسطح الزلقة.
وحثت السلطات مستخدمي الطريق على البقاء يقظين، والحفاظ على مسافات أمان كافية، وتجنب الكبح المفاجئ أثناء هطول الأمطار. ورغم أن الزخات تجلب الراحة، إلا أنها تتطلب وعياً مرورياً متزايداً لضمان سلامة الجميع.
12:00 ظهراً
تنبيه السلامة العامة
نظراً لتغير الأحوال الجوية، نصحت شرطة أبوظبي السائقين بالالتزام بحد السرعة البالغ 100 كم/ساعة وتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق العامة. فقد يؤدي انخفاض الرؤية والأسطح الزلقة إلى زيادة مخاطر القيادة خلال هذه الفترة.
وحثت السلطات جميع مستخدمي الطريق على البقاء يقظين، واتباع حدود السرعة المعلنة، والقيادة بمسؤولية.
11:55 صباحاً
تنبيه لسائقي دراجات التوصيل
تشكل الطرق الزلقة والأسطح المبتلة تحدياً خاصاً لسائقي الدراجات النارية. وقد حثت شرطة أبوظبي سائقي دراجات التوصيل على تعليق حركتهم وخدمات التوصيل خلال فترات عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك لدواعي السلامة والحد من مخاطر الحوادث.
(تصوير: شهاب)
11:50 صباحاً
عمال البلديات في الميدان وسط الأمطار
بينما يستمتع البعض بزخات المطر، ينغمس آخرون في العمل - بالمعنى الحرفي للكلمة. التقط مصور "خليج تايمز"، شهاب، صورة لعامل بلدية وهو يتحدى هطول الأمطار لضمان تصريف المياه في منطقة النهدة بالشارقة. ومع اشتداد الأمطار في أجزاء من المدينة، تحركت الفرق بسرعة لتنظيف المصارف المسدودة واستعادة تدفق المياه لمنع تجمعها.
11:43 صباحاً
تنبيه للمسافرين
إذا كنت مسافراً وتخطط لاستقلال رحلة من مطار الشارقة، تنصح هيئة المطار جميع الركاب بالبقاء على اطلاع بآخر معلومات الرحلات، نظراً لظروف الطقس التي قد تؤثر على بعض الجداول. كما نصحت الهيئة الركاب بالتواصل مباشرة مع شركات الطيران الخاصة بهم للتأكد من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار.
11:41 صباحاً
هل تسمعون الرعد؟ سلطات الإمارات توضح طبيعة الأصوات
أفاد سكان الإمارات بسماع دوي رعد متواصل وأصوات قوية مع رؤية برق واضح منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، مع هطول أمطار غزيرة في أجزاء من البلاد. وطمأنت السلطات الجمهور بأن هذه الأصوات مرتبطة بحالة عدم الاستقرار الجوي في الدولة وهي نشاط طبيعي في مثل هذه الظروف.
وأصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) توضيحاً بأن الأصوات المسموعة تتماشى مع الظروف الجوية الحالية، بما في ذلك الرعد، مؤكدة أن هذه الأصوات "طبيعية ومتوقعة" في هذه الظروف.
23 مارس 2026، 11:34 صباحاً
لمحة فورية عن الأمطار في الإمارات
تصل صور من جميع أنحاء الإمارات، تلتقط حالة الطقس غير المستقرة المستمرة. من الطرق التي غمرتها الأمطار والسماء الملبدة بالغيوم، تعكس الصور المشتركة من مختلف الإمارات الظروف المتغيرة في جميع أنحاء البلاد. يوثق السكان الأمطار، مقدمين لمحة فورية عن الطقس الذي يتكشف على مستوى الدولة.
23 مارس 2026، 11:30 صباحاً
عدم دخول الأودية المعرضة للفيضانات
إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالأمطار، بالتأكيد؛ ومع ذلك، لا تغامر بدخول الأودية المغمورة بالمياه. يُعد دخول الأودية أثناء تدفق المياه الغزير مخالفة مرورية خطيرة وتترتب عليها غرامة قدرها 2000 درهم، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، و23 نقطة سوداء مرورية. وقد حذر المسؤولون من أن هذه المخالفات سيتم تطبيقها بصرامة لمنع الحوادث التي تهدد الحياة أثناء الفيضانات والسيول المفاجئة.
23 مارس 2026، 11:22 صباحاً
التوقعات
هل تتساءل إذا كنت سترى سماء صافية اليوم؟ إليك’ تقرير الطقس حتى يوم الجمعة.
الاثنين
من المتوقع هطول أمطار في جميع أنحاء البلاد خلال النهار. وفي الليل، سيركز النشاط على المناطق الشمالية والشرقية، بما في ذلك العين.
الثلاثاء
ستؤثر الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية خلال النهار. وبحلول الليل، من المتوقع هطول أمطار على المناطق الغربية والشرقية، وكذلك المناطق الساحلية والجزر.
الأربعاء
ستستمر الأمطار المتفرقة في أجزاء من البلاد خلال النهار. وفي الليل، من المتوقع هطول أمطار على المناطق الشرقية والعين، مع تناقص الفرص في وقت لاحق من الليل.
الخميس
من المتوقع فرصة ضعيفة لهطول الأمطار في الصباح. ومن المتوقع أن تتطور الظروف بعد الظهر فوق المناطق الشمالية والشرقية والعين، قبل أن تنتقل إلى المناطق الساحلية والجزر والمناطق الغربية ليلاً.
الجمعة
من المتوقع هطول أمطار متفرقة خلال النهار، تبدأ فوق الجزر والمناطق الساحلية قبل أن تنتقل إلى معظم أنحاء البلاد.
March 23, 2026, 11:20 AM
تجنب السفر غير الضروري
يُنصح السكان بتوخي الحذر، خاصة عندما تكون الرؤية منخفضة وتتراكم المياه على الطرق. وتذكر كل من المركز الوطني للأرصاد وشرطة أبوظبي الجميع بتجنب السفر غير الضروري أثناء الأمطار الغزيرة، واستخدام المصابيح الأمامية بشكل صحيح، والابتعاد عن الوديان والمناطق المعرضة للفيضانات.
كما يحذر المسؤولون من أن دخول الوديان الجارية يمكن أن يؤدي إلى عقوبات خطيرة، مما يسلط الضوء على أهمية اتباع قواعد السلامة أثناء سوء الأحوال الجوية.
March 23, 2026, 11:19 AM
مراقبة الطقس
تتوقع الإمارات أسبوعًا من الطقس غير المستقر. وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار تتنقل عبر مناطق مختلفة من البلاد من الأحد إلى الجمعة. ستنتقل الأمطار عبر المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية والساحلية والداخلية، مع تفاوت كميات الأمطار كل يوم.
يواصل المسؤولون في الإمارات التأكيد على أن السلامة العامة تظل الأولوية، وستتبع المزيد من التحديثات مع تطور نمط الطقس.
تقدم الخليج تايمز تحديثات مباشرة مع تطور الظروف، إلى جانب الإرشادات الرسمية من مختلف الجهات الحكومية.
