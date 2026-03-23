تغطية مباشرة: مطار الشارقة يصدر تنبيهاً ..وبدء أمطار غزيرة وعواصف رعدية في دبي

12:18 ظهراً

إجراءات السلامة أثناء هطول "البَرَد"

عندما يتقلب الطقس بشكل غير متوقع، فإن القليل من الحذر الإضافي يضمن سلامة الجميع. أصدرت وزارة الداخلية الإماراتية دليلاً إرشادياً للسلامة في ظل تساقط البَرَد وحالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة:

ابقَ في المنزل ولا تخرج إلا للضرورة القصوى.

غطِّ السيارات والممتلكات الخارجية لحمايتها من التضرر.

التزم بحدود السرعة وحافظ على مسافة أمان كافية بين المركبات.

إذا كنت في الخارج، انتقل فوراً إلى مكان آمن ومغلق.

إذا كنت تقود السيارة، أوقفها في مكان آمن وابقَ داخلها.

تابع تحذيرات الطقس والتحديثات من الجهات الرسمية فقط.

12:13 ظهراً

الأصوات المسموعة هي "رعد".. السلطات توضح

في ظل الأحوال الجوية الحالية، طمأنت شرطة دبي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، السكان بأن الأصوات المصاحبة للطقس، مثل الرعد، هي أصوات طبيعية.

وأكدت السلطات أنه في حال وجود أي تهديد حقيقي، سيتم إصدار تحذيرات وتعليمات رسمية فوراً عبر نظام الإنذار المبكر الوطني لضمان سلامة الجميع. كما حثت السكان على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات لضمان الوضوح والهدوء.